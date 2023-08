Víkendář: Zásoba nadměrných úspor v USA se téměř vyčerpala, další zvednutí sazeb už podle Invesco není potřeba

Pro trhy je nyní důležité, že Fed je na konci cyklu zvedání sazeb, nebo se k němu přiblížil. A v minulosti si trhy v podobných případech vedly dobře. Pro Yahoo Finance to uvedl stratég společnosti Invesco Brian Levitt. On sám se přitom domnívá, že centrální banka by už sazby zvedat neměla. Inflační očekávání jsou totiž podle stratéga velmi dobře ukotvena, inflace klesá a „kolabuje peněžní nabídka“.



Levitt odpovídal na dotaz týkající se toho, že jádrová inflace neklesá tak rychle. Podle něj je to do značné míry dáno tím, jak se chovají položky související s bydlením. S těmi pak souvisí znatelné zpoždění dat za skutečným vývojem a podle stratéga se pokles inflace nakonec dostaví i zde. Navíc již dochází k poklesu nadměrných úspor, které američtí spotřebitelé doposud používali na financování spotřebitelského boomu poté, co došlo k otevření ekonomiky. Dá se tak čekat, že se dostaví i určité ochlazení na straně spotřeby, a tudíž dojde k dalšímu poklesu inflačních tlaků. Další směr inflace je tak podle experta poměrně jasný a vydá se jím i inflace jádrová. Fed „je tímto vývojem ukonejšen“.



Následující graf porovnává přebytek v úsporách ve vybraných zemích. V USA oproti minulému roku výrazně klesl a v poměru k HDP minulého roku se již dostal pod 2 %. V eurozóně se drží na stabilní úrovni a v zemích jako Kanada či Velká Británie podle grafu dokonce vzrostl a pohybuje se kolem 12 %:

Lewitt se tedy domnívá, že inflace bude v USA dál klesat, je ale ještě příliš brzy na jistotu ohledně hladkého přistání. Stratég k tomu připomněl, že sazby během posledního více než roku vzrostly velmi prudce a jejich efekt se na dění v celém hospodářství projevuje až se zpožděním. Před 18 měsíci byly sazby u nuly, tudíž sedá čekat, že plný dopad jejich zvedání ještě ekonomika pocítí. Zda se projeví recesí „se ještě uvidí“.



Stratég se domnívá, že se zvyšuje „viditelnost“ na straně ekonomické politiky. To znamená, že se vyjasňuje další postup Fedu a situace se tak výrazně mění, což by mělo přinést i uklidnění na trzích a pokles volatility. Projevit by se tento posun mohl i rozšířením počtu rostoucích akcií, protože investoři by si řekli, že „už nemusí sázet jen na úzkou skupinu velkých firem“.



