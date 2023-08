Čína chce regulovat "duševní opium", úder může zasáhnut giganty Tencent a ByteDance

Čínský úřad pro dohled nad internetem ve středu stanovil pravidla, která mají zabránit tomu, aby nezletilí trávili příliš mnoho času na svých chytrých telefonech, a zasadil tak potenciální ránu společnosti Tencent Holdings Ltd. a dalším lídrům v oblasti sociálních médií.



Předpisy zveřejněné čínským úřadem pro kyberprostor představují jedny z nejtvrdších omezení používání internetu na světě. Úřady mají obavy z online závislosti, agentura proto v návrhu pravidel zveřejněném na svých internetových stránkách mimo jiné uvedla, že "nedospělé" děti nebudou smět přistupovat k internetu z mobilních zařízení od 22:00 do 6:00 hodin. Mezi další omezení patří maximálně dvouhodinové používání mobilních zařízení pro děti ve věku od 16 do 18 let.

Peking od roku 2021 vede kampaně na zmírnění zátěže nezletilých a jejich rodin a bojuje proti tomu, co považuje za sociální neduhy. Zavedl omezení pro hraní online her pro děti a prohlásil výdělečné mimoškolní doučování za nezákonné, což jsou opatření, která mají snížit finanční zátěž a zároveň podpořit zdravější aktivity. V jednom okamžiku v roce 2021 označila státem podporovaná média hraní her za "duševní opium".

WeChat od společnosti Tencent a Douyin od společnosti ByteDance Ltd., které jsou podobné TikToku, patří v Číně k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším internetovým službám, které přitahují neúměrné množství nezletilých. CAC nejmenovala žádné služby, pouze uvedla, že platformy budou zodpovědné za to, že splní požadavky CAC , které zahrnují propagaci ukolébavek pro děti do 3 let a vzdělávacího zpravodajského a zábavného obsahu pro děti do 12 let.

Čínské technologické akcie v pozdním odpoledni v Hongkongu klesaly, většinou rozšiřovaly ztráty z rána. Společnost Kuaishou Technology, poskytující služby krátkých videí, klesla o zhruba 4 %, zatímco aplikace sociálních médií Weibo Corp. ztratila více než 5 % své hodnoty. Společnost Tencent klesla o více než 3 %. ByteDance, nejhodnotnější startup na světě, není veřejně obchodovatelný.

Regulátor uvedl, že za prosazování budou zodpovědní poskytovatelé platforem, ačkoli nespecifikoval sankce za porušení. Společnosti v Číně obvykle nesou odpovědnost za provádění těchto vládních nařízení. Podle předchozích pravidel omezujících hraní her nezletilými vyžadovaly společnosti od uživatelů registraci pod skutečným jménem a poté zavedly technologii, která zákazníky mimo povolený čas odřízne.

Agentura stanovila určitá opatření k zajištění souladu s předpisy, včetně pravidelných kontrol a hodnocení, jakož i přístupu k technologiím a údajům na vyžádání - což nejsou v Číně, která od roku 2021 zavedla právní předpisy, jež vládě umožnily větší kontrolu nad údaji v celé zemi, neobvyklé požadavky.

"V zájmu posílení ochrany nezletilých v uplynulých letech CAC pokračovala v prosazování budování internetového modelu pro mládež, rozšířila jeho dosah, zlepšila jeho funkce a obohatila obsah vhodný pro daný věk," uvedla agentura v předpisech, které se snaží získat zpětnou vazbu od veřejnosti a mohou se měnit. "Měly pozitivní dopad na snížení závislosti mládeže na internetu a omezení vlivu nežádoucích informací."

Zdroj: Bloomberg