Zemí s nejvyšším ratingem u všech tří renomovaných agentur zbývá pouze devět

Ve světě je v současné době pouze devět států, které mají nejvyšší rating u všech tří renomovaných ratingových agentur. Investoři k nim teď podle analytiků upínají větší pozornost v očekávání, že úterní snížení hlavního ratingu Spojených států od agentury Fitch Ratings bude mít dopady na ceny amerických aktiv. Zásadní změny ale neočekávají.



Na seznamu zemí s nejvyšším hodnocením úvěrové spolehlivosti u ratingových agentur Investors Service, Fitch Ratings a S&P Global Ratings je Německo, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Norsko, Švýcarsko, Lucembursko, Austrálie a Singapur, uvedla agentura Bloomberg. Ve světě existuje více ratingových agentur, pouze tyto tři jsou ale považovány za směrodatné.



Spojené státy na seznamu premiantů nejsou už 12 let, protože v roce 2011 jim nejvyšší rating na stupni AAA odebrala agentura S&P Global Ratings, která tehdy ještě používala název Standard & Poor's. Nejvyšší rating tak Spojeným státům zůstává pouze u agentury . Kanada má nejvyšší rating u dvou z těchto tří agentur.

Fitch v úterý uvedla, že Spojeným státům odebírá nejvyšší rating kvůli očekávanému zhoršení fiskální situace a rostoucímu dluhovému zatížení vlády po opakovaných patových situacích ohledně limitu pro zadlužení. Podle společnosti Berenberg Capital Markets je zatím předčasné se domnívat, že by se ratingové agentury mohly zaměřit i na zbývající země, které mají zatím nejvyšší rating."Každá země je jiná, má svůj vlastní model růstu - vlastní strukturu daní a výdajů, takže to nenaznačuje žádnou nákazu pro ostatní země," řekl v televizi Bloomberg hlavní ekonom společnosti Berenberg Mickey Levy. "Žádná země, která je tak silná jako Spojené státy, tím nebyla ovlivněna," dodal.Podle bývalého obchodníka Kevina Muira, který nyní píše zpravodaj MacroTourist, jsou americké cenné papíry v globální finanční komunitě nadměrně zastoupeny. Snížení ratingu by tudíž podle něj mohlo vést k tomu, že někteří investoři část amerických cenných papírů odprodají a naopak zvýší zastoupení cenných papírů z jiných zemí. Ostatní účastníci trhu ale názor na Spojené státy podle něj nezmění.Hlavní ekonomický poradce společnosti Allianz SE Mohamed El-Erian, který dříve působil v americké investiční společnosti PIMCO a který je nyní mimo jiné komentátorem agentury Bloomberg, snížení ratingu nechápe. Načasování tohoto kroku je podle něj záhadou, a předpovídá, že na rozhodování investorů to velký vliv mít nebude. Americká ministryně financí Janet Yellenová se snížením ratingu nesouhlasí a v prohlášení tento krok označila za svévolný a založený na zastaralých údajích.Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory a ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že bude schopen zajistit si levnější půjčky.Federální deficit v USA dosáhl za prvních devět měsíců letošního fiskálního roku 1,39 bilionu dolarů (30,3 bilionu Kč), což je přibližně o 170 procent více než ve stejném období předchozího roku. Fiskální rok v USA končí v září. Americké ministerstvo financí tento týden zvýšilo prognózu výpůjček pro aktuální čtvrtletí na jeden bilion dolarů, zatímco ještě v květnu počítalo s částkou 733 miliard dolarů."Je Kanada z hlediska schopnosti splácet své závazky skutečně lepší než Spojené státy? Nebo Lucembursko?" napsal Muir. "Spojené státy jsou dominantní světovou mocností a jistě udělaly několik neuvážených věcí, jako například že mávaly pistolí a hrozily, že platební neschopností zastřelí svůj vlastní finanční systém. Ale všichni víme, že nakonec své účty zaplatí."