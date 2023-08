Zisk Komerční banky přes pokles předstihl očekávání, úrokový výnos zatěžuje růst sazeb

ve druhém letošním čtvrtletí dosáhla čistého zisku 4,53 miliardy korun, kterým předčila očekávání analytiků dle konsensu Bloomberg na úrovni 3,9 mld. Kč. Zisk je meziročně nižší o 6 procent. Čistý úrokový výnos meziročně klesl o 11 procent na 6,46 mld. Kč. Čistý zisk je nad očekáváním analytiků Patria Finance, čistý úrokový výnos mírně pod jejich očekáváním. Prvotní reakcí analytiků Patria Finance na výsledky KB je očekávání neutrálního dopadu na obchodování. K výhledu pro letošní rok banka uvedla, že uvěrová aktivita by měla růst středně jednociferným tempem, celkové příjmy "poněkud ustoupit" z úrovně roku 2022, čistý úrokový výnos poklesnout vyšším jednociferným tempem zejména kvůli vyšším nákladům na depozita. Náklady rizik pro celý rok 2023 jsou odhadovány v rozmezí 0-10 bps, pod dříve očekávanou úrovní.

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 dosáhla celkových výnosů 9,1 miliardy korun, meziročně nižším o 5,7 procenta. Provozní náklady vzrostly o 11,8 %, na 4,1 miliardy Kč.

Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši -0,5 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům dosáhl 4,5 miliardy Kč a byl meziročně nižší o 6,0 %.

Za celé první pololetí roku 2023 celkové výnosy banky poklesly o 5,6 % na 18,1 miliardy Kč. Provozní náklady meziročně stouply o 8,0 % na 9,1 miliardy Kč. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši -0,9 miliardy Kč. Čistý zisk připadající akcionářům poklesl o -2,9 % na 8,1 miliardy Kč.

„Výsledky prvního pololetí ukázaly řadu pozitivních trendů ve vývoji obchodních objemů a neúrokových výnosů. S ohledem na vynikající kvalitu úvěrového portfolia jsme mohli rozpustit část vytvořených opravných položek, což vnímáme jako výjimečnou situaci. Úrokové výnosy se normalizovaly poté, co zeslábl vítr v zádech z dřívějšího rychlého růstu úrokových sazeb. Ohledně výkonnosti Komerční banky i celé české ekonomiky v nadcházejících obdobích zůstávám optimistou,” uvedl šéf banky Jan Juchelka.

Objem regulatorního kapitálu dosáhl po polovině roku 104,9 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 20,0 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 19,5 %.

Objem aktiv klientů Skupiny v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 14,6 % na 235,6 miliardy Kč, celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou meziročně stoupl o 3,3 % na 794,6 miliardy Kč. Celkový objem běžných klientských vkladů ve Skupině meziročně poklesl o -2,9 % na 994,7 miliardy Kč. Od začátku letošního roku objem vkladů narostl o 8,5 %.

Výhled podrobněji

"Bankovní trh s úvěry bude formovat kombinace vlivů včetně poměrně dynamických nominálních ukazatelů, ale spíše pomalého tempa reálného růstu. Celkové úvěry by měly růst středním jednociferným meziročním tempem. Očekává se, že objem zůstatků úvěrů na bydlení poroste rovněž o střední jednotky procent s tím, jak se produkce těchto úvěrů od března vzpamatovává z propadu zaznamenaného v roce 2022. Růst spotřebitelských úvěrů by měl dosáhnout vyšší jednociferné tempo, podpořen stále příznivou situací na trhu práce. Úvěry podnikům a dalším korporacím by měly růst středně jednociferným tempem, ovlivněny ochlazující poptávkou po financování pracovního kapitálu (vzhledem k menší potřebě průmyslu udržovat vysoké zásoby) a rozvažováním ohledně nových investičních plánů," uvádí ve zprávě Komerční banka.

"Růst objemu vkladů na trhu se bude celkově pohybovat kolem středních až vyšších jednociferných hodnot," uvádí dále Kb s tím, že tempo růstu vkladů od jednotlivců bude pomalejší, protože některé domácnosti používají své rezervy na pokrytí zvýšených životních nákladů. "Na druhou stranu podniky byly v souhrnu schopny uchránit své ziskové marže i schopnost generovat hotovost. Několik účastníků na depozitním trhu uplatňuje agresivní cenovou politiku. Tato situace může trvat, dokud tržní úrokové sazby zůstanou velmi vysoké," uvádí KB.

Management KB očekává, že úvěrové portfolio Skupiny KB zaznamená v roce 2023 střední jednociferné tempo růstu. Objem úvěrů na bydlení by měl růst rovněž o střední jednotky procent, přičemž objem nových prodejů těchto úvěrů by se měl oproti druhé polovině roku 2022 zvyšovat. Banka očekává, že celkové vklady klientů porostou středním jednociferným tempem. Vklady firemních klientů mohou růst o něco rychleji než objemy v segmentu občanů. Meziroční růst termínovaných vkladů bude pravděpodobně stále s velkým náskokem předstihovat růst vkladů na běžných účtech.

Celkové výnosy Skupiny KB za rok 2023 ve srovnání s předchozím rokem podle výhledu banky pravděpodobně poněkud poklesnou. Čisté úrokové výnosy poklesnou vyšším jednociferným tempem, zejména kvůli vyšším průměrným nákladům na vklady. Čisté poplatky a provize by si měly polepšit o střední jednociferné hodnoty, především díky dynamickému růstu objemů v podílových fondech. Čistý zisk z finančních operací pravděpodobně viditelně poroste, tažen příjmy ze zajišťovacích a obchodních aktivit klientů, ale také přesunem účtování některých zisků z obchodování z úrokových výnosů do finančních operací, v důsledku pohybů úrokových sazeb v různých měnách. Provozní náklady zůstanou jako obvykle pod přísnou kontrolou a jejich celoroční suma vzroste vyšším jednociferným tempem, tedy pomaleji než míra inflace.

Náklady na riziko budou ovlivněny několika faktory, včetně inflace, pomalejším ekonomickým růstem a vyššími úrokovými sazbami, ale také nízkou nezaměstnaností a dobrými výsledky vymáhání. S dopady vysoké inflace a cen energií se počítalo při tvorbě opravných položek v průběhu roku 2022. Vzhledem k odolnému úvěrovému profilu portfolia aktiv KB by se náklady na riziko v roce 2023 měly pohybovat mezi 0 až 10 bazickými body, tedy významně pod odhadovanou normalizovanou úrovní za celý hospodářský cyklus.

Dle dat Bloomberg titul aktuálně pokrývá aktivně 13 analytických domů s konsensuální cílovou cenou 815,60 Kč/akcie při posledním závěru 714 Kč/akcie. 9 analytiků drží nákupní doporučení, 4 neutrální.

KB patří mezi největší bankovní domy v Česku, týká se jí tedy daň z mimořádných zisků. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent. Výnos z daně má vládě sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií.



Meziroční pokles čistého zisku v pololetí zaznamenaly i některé další banky. České spořitelně se snížil o 16 procent na 9,3 miliardy korun, Monetě o 13,7 procenta na 2,5 miliardy korun a Raiffeisenbank o 21 procent na 2,37 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 5,3 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 23 procent.