FT: Zájem čínských firem o fúze a akvizice v USA je nejnižší za téměř 20 let

Čínské firmy od začátku letošního roku investovaly do fúzí a akvizic ve Spojených státech 221 milionů dolarů (4,9 miliardy Kč), což je nejméně od roku 2006. S odvoláním na údaje společnosti Dealogic o tom dnes informuje britský ekonomický list Financial Times (FT). Loni touto dobou investice činily 3,4 miliardy dolarů. Prudký pokles je odrazem geopolitického napětí mezi oběma zeměmi, které má dopad i na finanční aktivitu.



Údaje společnosti Dealogic ukazují, že Čína teď nemá zájem ani o dohody v jiných zemích. V Německu uzavřela smlouvy za 189 milionů USD, což je nejméně za více než deset let. V Británii pak hodnota těchto dohod činila 530 milionů USD a v Austrálii 228 milionů USD.



Největší zahraniční dohodu letos firma z Číny uzavřela v Peru. Společnost Southern Power Grid International tam za 2,9 miliardy USD koupila majetek italské energetické firmy . Další tři největší zahraniční dohody uzavřely čínské firmy v Singapuru.



Celkem čínské firmy od začátku roku uskutečnily v zahraničí fúze a akvizice za 12,2 miliardy USD. Tato suma je ale zatím daleko částkám investovaným ročně za desetileté období před pandemií nemoci covid-19. Vrcholu dosáhly investice v roce 2016, kdy se vyšplhaly na 212 miliard USD. V roce 2019 pak hodnota fúzí a akvizic čínských firem dosáhla 54 miliard dolarů.