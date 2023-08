Akcie obrátily nahoru s výsledky a opatrností před daty

Ačkoli včerejšek byl na Wall Street už jen mírně červený, až páteční obchodování přináší hlavním akciovým trhům konečně růst. Není ale nijak velký, u hlavních evropských indexů jde většinou jen o pár desetin procenta. CAC40 nebo americké futures si ale připisují už znatelnějších půl procenta.



Značnou vzpruhou se staly výsledky Amazonu (+9 pct), který dnes bude za hlavního tahouna amerických indexů. bude naopak po výsledcích za brzdu, ale jeho pokles před startem hlavního obchodování není až tak prudký (-1,9 pct).



Prostředí pro akcie zlepšuje chování dluhopisů, jejichž výnosy sice dál stoupají, ale ve srovnání s předešlými dny už jen mírně. Odpoledne ovšem do dění promluví důležitá americká data, která mohou zamíchat situací jak na dluhopisovém, tak i akciovém trhu.



Před vládními daty z amerického trhu práce jsme dostali smíšené indikace: Na jedné straně stojí silný report ADP ukazující stále rychlé nabírání zaměstnanců v soukromém sektoru. Naproti tomu jsou tu ale průzkumy ISM, ve kterých firmy z průmyslu naznačují snižování stavů a firmy ve službách zastavení nabírání.



Konsensus je nastaven na 200 tis. nových pracovních míst, skoro stejně jako před měsícem. To by znamenalo sice nejnižší číslo od prosince 2020, ale i tak důkaz poměrně silného trhu práce. Pokud by to ale tak dopadlo, včetně zmírnění růstu mezd, finanční trhy by to asi přijaly dobře. Obavy jsou podle nás nyní spojené hlavně s vysokými čísly, která by zvedla pravděpodobnost růstu sazeb Fedu a poslala opět vzhůru dluhopisové výnosy. V trhu jsou nyní vyšší sazby započítány jen z menší části (10 bps vs standardní krok 25 bps).



Eurodolar se trochu zvedl na 1,0945, ale dál nahoru nepokračuje. Zlato pokračuje v konsolidaci. Ropa pokračuje vzhůru o 0,6 pct s podporou oznámení Saúdské Arábie, že prodlužuje dobrovolné omezení těžby, které navíc může ještě protáhnout i prohloubit. Koruna po včerejším oslabení pouze drží pozice.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:05 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2240 -0.0208 24.2773 24.2033 CZK/USD 22.1335 0.0249 22.1705 22.0975 HUF/EUR 391.2550 -0.5824 394.1883 390.9300 PLN/EUR 4.4442 -0.2790 4.4687 4.4405

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8613 0.1985 7.8739 7.8232 JPY/EUR 156.1815 0.0916 156.2590 155.8950 JPY/USD 142.6885 0.1140 142.7980 142.3150

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8616 0.0464 0.8621 0.8600 CHF/EUR 0.9608 0.3342 0.9609 0.9569 NOK/EUR 11.1686 -0.4346 11.2206 11.1622 SEK/EUR 11.6867 -0.0344 11.7318 11.6772 USD/EUR 1.0946 -0.0237 1.0961 1.0937

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5244 -0.1220 1.5270 1.5179 CAD/USD 1.3365 0.0824 1.3370 1.3335