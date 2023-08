Smíšená nálada na trzích na závěr týdne

Páteční obchodní seance na Wall Street jen podtrhla mizerný týden a již podruhé v řadě byla v souhrnu pěti obchodních dní záporná. Obchodování bylo ozvláštněno o Index spotřebitelských cen, který za červenec meziměsíčně narostl o 0,3 % vs konsensus 0,2 %, v předešlém měsíci byl evidován pokles o 0,1 %.



Index, který po celý den bojoval o kladnou seanci, byl průmyslový Dow Jones Industrial Average, který nakonec posílil o 0,3 %. Jedním z tahounů byly společnosti z energetického sektoru, ten uzavřel seanci v zisku 1,6 % (Chevron +2,01 %, Mobil +1,53 %).



Třetí slabé obchodování v týdnu zaznamenaly technologie, jehož segment na trhu představuje technologický index Nasdaq Composite. V pátek index oslabil o 0,68 %, když kotvu představovaly akcie z polovodičového sektoru. Akcie táhly dolů hlavně obavy k dalším možným překážkám v exportu technologií do Číny či otázka, zda je AI pouze bublinou či nikoliv, -3,62 %, AMD -2,41 %, Lam Research -5,01 %.



Jižním směrem byly i dnes taženy akcie automobilek a . Ty se propadly díky včerejšímu zveřejnění zprávy o možných stávkách zaměstnanců a navýšení nákladů o cca. 80 mld. USD. Nicméně zprávy se netočily pouze kolem možných stávek zaměstnanců. Automobilka plánuje vylepšit software pro nákladní vozidla a dodávky, což by v budoucnu mohlo zvýšit tržby o 4.000 usd až 5.000 usd na jeden vůz, -0,08 %, -0,78 %.



Negativní sentiment kolem čínských akcií, i tak by se dal shrnout obchodní den. Ceny akcií určovala zpráva k realitnímu gigantovi Country Garden a obavy z deja vu, Alibaba -3,52 %, -4,10 %.



Jednoznačným vítězem je 10letý státní dluhopis USA, jehož výnos vzrostl o 1,38 % na 4,16 %. Rekordní poptávka po ropě, kdy v červnu bylo zobchodováno 103 milionů barelů této komodity a IEA předpokládá ještě zvýšení poptávky v měsíci současném. Hlavním lídrem je letecký cestovní průmysl. Severomořský Brent narostl o 0,3 % a lehká ropa WTI přidala 0,4 %.