Nezaměstnanost v Británii se nečekaně zvýšila, růst mezd byl však rekordní

Míra nezaměstnanosti v Británii se za tři měsíce do konce června zvýšila na 4,2 procenta z předchozích čtyř procent a byla nejvyšší od období srpen až říjen 2021. Mzdy bez bonusů ve stejném období stouply meziročně o rekordních 7,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad (ONS). Údaje posilují obavy britské centrální banky z dlouhodobých inflačních tlaků i po zvýšení úrokových sazeb.

Graf: Rekordní růst mezd znepokojí Bank of England

Zdroj: Bloomberg, Office for National Statistics



Libra po zveřejnění rozšířila zisky, protože obchodníci vsadili na to, že BOE bude muset více zpřísnit svou politiku. Trh plně ocenil zvýšení úrokové sazby o čtvrt procentního bodu příští měsíc a dalších 50 bazických bodů zpřísnění během března, čímž by základní úroková sazba BOE dosáhla 6 %.



Tato čísla jsou čtyřmi samostatnými zprávami o ekonomických údajích, podle kterých se bude řídit příští rozhodnutí BOE o úrokových sazbách 21. září. Ekonomové očekávají, že ve středu, kdy budou zveřejněny červencové údaje, inflace ve Spojeném království opět poklesne. Předpokládá se, že index spotřebitelských cen klesne na 6,7 %, což je nejnižší hodnota od začátku loňského roku, ale stále více než trojnásobek 2% cíle BOE. Další várku údajů o zaměstnanosti a inflaci dostanou politici příští měsíc.

Počet zaměstnaných se snížil o 66.000 a počet volných pracovních míst klesl na 1,02 milionu, nejníže od poloviny roku 2021. To spolu s růstem míry nezaměstnanosti naznačuje podle analytiků ochlazení na trhu práce.

Graf: Nezaměstnanost ve Velké Británii vzrostla na nejvyšší od roku 2021

Zdroj: Bloomberg, Office for National Statistics

Přesto je trh práce podle historických měřítek stále napjatý a nutí firmy zvyšovat mzdy, aby si zaměstnance přilákaly a udržely. Ve Spojeném království se také uskutečnilo nejvíce stávek od 80. let 20. století, protože zaměstnanci odcházeli z práce za vyššími platy.



"Ochlazení podmínek na trhu práce se nepromítlo do zmírnění růstu mezd," uvedla Ruth Gregoryová, zástupkyně hlavního ekonoma Capital Economics. "To naznačuje, že Bank of England má před sebou ještě trochu práce a

podporuje náš názor, že banka v září zvýší sazby z 5,25 % na 5,50 %. Hodně bude záležet na dalším zveřejnění údajů o trhu práce a dvou zveřejněných údajích o inflaci CPI."



Hlavním faktorem, který ovlivňuje trh práce, je nedostatek pracovníků. Úterní údaje ukazují, že je zaměstnáno o 144 000 osob méně než před pandemií, což ponechává ekonomice jen malý prostor pro růst bez vyvolání inflace.

Růst základních mezd je dalším impulzem pro vysokou inflaci v Británii. Mnozí zaměstnavatelé se uchylují ke zvýšení mezd, aby si udrželi nebo přilákali zaměstnance. Včetně bonusů mzdy stouply o 8,2 procenta, což bylo nejrychlejší tempo vyjma období pandemie, kdy údaj zkreslily dotace na pracovní místa.

Graf: Finance, služby a veřejný sektor vedly k růstu mezd – růst mezd ve Spojeném království ex. bonusy, jeden měsíc

Zdroj: Bloomberg, Office for National Statistics

Údaje o mzdách naznačují, že britská centrální banka má před sebou ještě kus práce, uvedla Ruth Gregoryová. Ta očekává, že Bank of England v září zvýší sazby z 5,25 procenta na 5,5 procenta, i když podle ní bude záležet i na údajích z trhu práce zveřejněných příští měsíc a na údajích o inflaci. Nyní to vypadá, že růst mezd předstihne tempo růstu spotřebitelských cen, které podle odhadů v červenci zpomalilo na 6,8 procenta.



Trhy nyní dávají 55% pravděpodobnost tomu, že základní úroková sazba v Británii na začátku příštího roku stoupne na šest procent. Guvernér Andrew Bailey začátkem tohoto měsíce uvedl, že tempo růstu mezd je výrazně nad prognózami centrální banky, instituce ale také signalizovala, že je blízko pozastavení série zvyšování úrokových sazeb.

Graf: Nečinnost je stále nad úrovní před pandemií – Důvod nečinnosti ve Spojeném království

Zdroj: Bloomberg, Office for National Statistics

Jediným stříbrným lemem ve zprávě bylo, že tlak na životní úroveň se začíná o jedno opatření zmírňovat. Běžná mzda po očištění o inflaci klesla o 0,6 %, což je jeden z nejmenších poklesů od začátku inflačního šoku během pandemie. Naposledy si pracovníci ponechali více ze své mzdy po inflaci od září do listopadu 2021.



„Rekordní růst mezd je tažen sektorem financí a obchodních služeb,“ řekl Ben Harrison, ředitel Work Foundation na Lancaster University. "Krize životních nákladů pro většinu pracujících zdaleka nekončí."



Zdroj: ČTK, Bloomberg