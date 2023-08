Čína nečekaně snížila úrok u střednědobých úvěrů, aby podpořila ekonomiku

Čínská centrální banka dnes nečekaně snížila úrokovou sazbu u střednědobých a krátkodobých úvěrů. Úroky u střednědobých úvěrů přitom snížila už podruhé za tři měsíce. Rozhodnutí přišlo současně se statistikou, která proti očekávání ukázala horší vývoj. Čína uvolňuje měnovou politiku s cílem podpořit oživení ekonomiky. Oznámený krok podle analytiků otevírá možnost, že centrální banka by mohla příští týden snížit klíčovou primární úvěrovou sazbu (LPR), uvedla agentura Reuters.



Centrální banka snížila úrokovou sazbu u jednoletých střednědobých úvěrů (MLF) o 0,15 procentního bodu na 2,50 procenta. Tato finanční injekce má pomoci udržet přiměřeně vysokou likviditu bankovního systému, uvedla centrální banka. Analytici převážně očekávali, že banka ponechá MLF beze změny.



Později centrální banka oznámila, že o 0,1 procentního bodu snížila také sazby krátkodobých úvěrů (SLF), které využívají komerční banky, aby uspokojily dočasnou poptávku po hotovosti. Jednodenní sazba klesla na 2,65 procenta, sedmidenní na 2,80 procenta a měsíční na 3,15 procenta.



Podle analytiků si prudký růst úvěrů a rostoucí riziko deflace v červenci vyžádaly další opatření k uvolnění měnové politiky, aby se zpomalení zastavilo. Důvěru finančního trhu ovlivnilo také nebezpečí bankrotu některých developerů zaměřených na bydlení a zpoždění plateb soukromých správců majetku.



"To vše přispívá k naléhavosti toho, že tvůrci měnové politiky musejí rychle jednat, než se důvěra spotřebitelů a podniků prudce zhorší," uvedl hlavní ekonom pro Čínu ve finančním ústavu Commerzbank Tommy Wu.



Dnešní zpráva čínského statistického úřadu ukázala, že průmyslová výroba v zemi v červenci vzrostla meziročně o 3,7 procenta. Tempo růstu tak zpomalilo z 4,4 procenta v červnu a bylo nižší, než čekali analytici. Maloobchodní tržby vzrostly meziročně o 2,5 procenta, nejpomaleji od prosince. Růst byl v červenci slabší navzdory letní turistické sezoně a rovněž zaostal za odhady analytiků. Maloobchodní tržby jsou ukazatelem spotřeby.



Čínští politici minulý měsíc představili řadu stimulačních opatření, od podpory nákupu automobilů a domácích spotřebičů přes uvolnění některých omezení v oblasti nemovitostí až po příslib podpory soukromému sektoru, protože oživení po skončení pandemie covidu-19 ztrácí od druhého čtvrtletí na síle. Nicméně přetrvávající problémy v sektoru nemovitostí, rostoucí zadlužení lokálních vlád, vysoká nezaměstnanost mezi mladými a ochlazení zahraniční poptávky nadále představují překážky pro udržitelný hospodářský růst.



Sazba střednědobých úvěrů MLF slouží jako vodítko pro klíčovou sazbu LPR a trhy vnímají střednědobou sazbu jako možnou předzvěst případných změn základních sazeb. Centrální banka se svým postupem liší od jiných centrálních bank, protože uvolňuje měnovou politiku, aby podpořila oživení ekonomiky. Některé jiné centrální banky ji kvůli vysoké inflaci naopak zpřísňují. To zvyšuje tlak na čínský jüan a znamená to hrozbu odlivu kapitálu. V letošním roce jüan vůči dolaru klesl přibližně o pět procent.