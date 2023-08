HB Index: Ceny bytů a domů ve 2. čtvrtletí dále klesly, pozemky zdražily

Ceny bytů v letošním druhém čtvrtletí klesly mezikvartálně o dalších 2,1 procenta a rodinných domů o 0,6 procenta. Naproti tomu ceny pozemků se v porovnání s prvním čtvrtletí dále zvedly, a to o dvě procenta. Vyplývá to z HB Indexu, který dnes ČTK poskytla Hypoteční banka, jež patří do skupiny ČSOB.



HB Index je založený na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Banka index poprvé zveřejnila v dubnu 2011.



Stejně jako v prvním čtvrtletí tak pokračuje pokles cen bytů napříč všemi kraji. "Tempo poklesu mezi prvním a druhým kvartálem mírně zpomalilo, ceny bytů však i nadále klesají,“ uvedl generální ředitel Hypoteční banky Martin Vašek. V meziročním měřítku se snížily ceny bytů o 3,2 procenta. Tento vývoj je očekávaný a bude pokračovat. "Zajímavé je to, že klesá zájem i u dříve populárních typů bytových jednotek, jako jsou 3 plus 1 a 3 plus kk,“ dodal.



Největší pokles cen zaznamenaly byty v Ústeckém (minus 5,7 procenta), Jihočeském (minus 4,3 procenta), Libereckém (minus 3,7 procenta) a Olomouckém (minus 2,8 procenta) kraji. V Praze se ceny bytů snížily o 2,2 procenta, klesala i cena novostaveb. Naopak nejméně ceny zlevňovaly na Vysočině.



Co se celkového objemu prodeje bytů týče, trh se postupně stabilizuje. Nabídka se ustálila, a tak zvolnil i propad cen. Prodávající se čím dál tím častěji snaží nalákat kupující na individuální slevy, a to jak u starších nemovitostí, tak u novostaveb. V případě panelových bytů jsou přitom slevy často až dvakrát vyšší než u těch cihlových. Až pětinásobně se v některých regionech prodloužila prodejní doba nemovitostí.



Populární nadále zůstává nájemní bydlení. "Významnou změnu můžeme vidět především u mladé generace, která už tolik nekupuje takzvané startovací byty, ale jde rovnou do nájmu. To však komplikuje malá nabídka nájemního bydlení mimo velká města,“ upozornil Vašek.



Největší vliv na vývoj cen pozemků má jeho velikost a tvar, vybavení inženýrskými sítěmi, dopravní dostupnost a občanská vybavenost, orientace ke světovým stranám a svažitost. Poptávka přitom stále převyšuje nabídku. S rostoucí cenou pak roste také zájem o pozemky ve vzdálenějších lokalitách od okrajů velkých měst. Zde však nabídku výrazně brzdí zastaralé územní plány a kapacity infrastruktury.



V druhém čtvrtletí klesala poptávka po rodinných domech a rekreačních objektech. Na trhu se značně promítl nezájem kupujících o velké rodinné domy bez rekonstrukce, a to zejména kvůli přetrvávajícímu růstu cen energií. U rekreačních objektů byl propad dramatický, řádově až o 40 procent. Zájmu se naopak těší levnější rodinné domy. V největším objemu je výstavba ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Popularitě se těší také modulární dřevostavby, ale i kontejnerové a mobilní domy.



"Trend úsporného bydlení pozorujeme na českém trhu nemovitostí už od minulého roku. Rostoucí ceny energií zájem spotřebitelů ještě akcelerovaly,“ uzavřel Vašek.