Nezastavitelný Walmart?

Yahoo Finance poukazuje na vysoký tržní podíl, který drží Walmart na americkém trhu s potravinami. Šéf Strategic Resource Group Burt Flickinger k tomu uvedl, že tato společnost je v oblasti potravin „nezastavitelná“ a její podíl na trhu je nyní „největší za posledních 200 let“.



Flickinger poukázal na expanzi Walmartu na jihovýchodě Spojených států, kterou provádí i přes akvizice. Menší společnosti tak cítí podle experta konkurenční tlak a platí to i o těch, které mají také významný podíl na trhu. Přehled těch největších ukazuje následující obrázek:





Walmart tedy nyní dosáhl na více než 22% podíl na trhu, za ním se nachází s velkým odstupem Kroger a mezi osm největších se dostal i , který má nyní 4,4% tržní podíl. Flickinger následně hovořil o spojení společností Kroger a Albertsons, které je podle něj výhodné jak pro spotřebitele, tak pro místní komunity a dodavatele.



O Walmartu hovořil na CNBC Greg Melich z ISI, který akcie doporučuje ke koupi s cílovou cenou 175 dolarů. Poukázal zejména na to, že firmě roste počet zákazníků a podle poskytnutých dat navštěvují její obchody s větší frekvencí. To je podle analytika vývoj, který může vést k dlouhodobě lepším výsledkům.



Melich souhlasí s názorem, že pro další vývoj je významná oblast potravin, protože ta je základem pro vybudování báze zákazníků. A její šíře se pak projeví i na cykličtější spotřebě, která je nyní v relativním útlumu. Novými zákazníky jsou přitom podle experta ti, kteří „hledají hodnotu“ a zjišťují, jak širokou nabídku tyto obchody mají. Významnou roli pak hrají prodeje přes internet a geografická expanze.



Na otázku směřující k rozdílu mezi Walmartem a Targetem expert uvedl, že první jmenovaná firma má podle něj dobře nastavený celý proces prodeje a nabízí správný poměr hodnoty a ceny. ale „nemá ty správné produkty v těch správných obchodech“, a to se projevuje na počtu lidí, kteří chodí do jeho obchodů.



