Víkendář: Gross hovoří o omylu dluhopisových býků a negativním působení inverze výnosové křivky

Spoluzakladatel společnosti Pimco Bill Gross se domnívá, že inflace v USA by se mohla nějaký čas pohybovat kolem 3 %. Na Bloombergu pak hovořil mimo jiné o tom, jak se podle něj budou vyvíjet výnosy dluhopisů a monetární politika americké centrální banky.



Gross má za to, že pokud se bude inflace držet kolem 3 %, Fed by mohl začít snižovat sazby. A od toho by se pak mohly odvodit rovnovážné výnosy na dluhopisových trzích. Investor konkrétně uvedl, že sazby centrální banky by se mohly nakonec dostat na 2,5 – 3 %. V minulosti přitom takzvaná časová prémie desetiletých vládních dluhopisů dosahovala v průměru 135 bazických bodů. S uvedenými sazbami by to znamenalo, že výnosy těchto dluhopisů by se s touto prémií pohybovaly kolem 4 %.



Nyní jsou výnosy desetiletých vládních obligací v USA také u 4 % a Gross na základě své úvahy tvrdí, že dluhopisoví býci se zřejmě mýlí v tom, že by ceny obligací měly mít potenciál pro růst (tedy že by výnosy mohly výrazněji klesat). Dluhopisy přitom byly podle investora dlouho nadhodnocené a nyní se dostávají blíže své férové hodnotě. Následující graf ukazuje predikce výnosů desetiletých vládních dluhopisů od :







Zdroj: X



Goldman Sachs tedy čeká, že výnosy desetiletých vládních dluhopisů budou ze současných úrovní klesat, na konci příštího roku dosáhnou 3,9 % a 3,75 % na konci roku 2024. Grass ve vztahu k dalšímu vývoji výnosů uvedl, že pro kvalitní fungování trhů a celé ekonomiky není dobrá inverze výnosové křivky. Tedy stav, kdy jsou výnosy dlouhodobých dluhopisů pod výnosy dluhopisů krátkodobých a pod sazbami centrální banky. V takovém případě totiž podle ekonoma méně riziková aktiva vynášejí více než aktiva rizikovější, tedy dlouhodobější obligace.



Na otázku týkající se vývoje reálných výnosů Gross odpověděl, že jejich současná výše je „považována za nutnou pro snížení inflace“. Současné vedení Fedu se pak snaží kopírovat strategii Paula Volckera, který stál v čele centrální banky v době vysoké inflace konce sedmdesátých let a pod jehož vedením Fed prudce utáhl monetární politiku. Gross dodal, že nyní ani inflace ani míra utažení nedosahují tehdejších rozměrů, ale v principu jde podle něj o podobnou situaci.



Zdroj: Bloomberg