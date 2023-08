Šéf Fedu vystoupí v Jackson Hole. Investoři napjatě vyhlížejí přehled dalších kroků

Šéf Fedu Jerome Powell by měl ve svém pátečním projevu v Jackson Hole (očekáváno po 16. hodině našeho času) nastínit finální kroky, kterými chce americká centrální banka konečně zkrotit inflaci a zdůraznit odhodlání dosáhnout stanoveného cíle. Ačkoliv vyjádření pravděpodobně nebude tak dramatické jako klíčová sdělení v minulých letech, Powellova řeč na tradičním sympoziu světových centrálních bankéřů přichází ve chvíli, kdy stávající cyklus monetárního utahování vstupuje do pro centrální bankéře nejobtížnější fáze boje proti inflace - kalibrování kolik dalšího zpřísnění je ještě třeba při velmi malé jistotě ohledně efektu dosavadního zvyšování úrokových sazeb na ekonomiku.

Dosud byl úkol jasný: zvyšovat sazby, aby se nejvýraznější tempo zvyšování cen za 40 let dostalo pod kontrolu. Nyní, jak inflace postupně zvolňuje, se mezi tvůrci měnové politiky objevují neshody ohledně toho, kolik práce ještě zbývá udělat. Powell pravděpodobně využije svůj prostor tento týden pro nastínění principu, podle kterého bude Fed posuzovat jak vysoko je potřeba sazby zvednout a kdy je třeba začít se snižováním.

Zdroj: Bloomberg

„[Powell] bude varovat před snižováním sazeb příliš brzo. Myslím, že to bude téma,“ řekl dřívější místopředseda Fedu Donald Kohn. „Bylo by vlastně užitečné, kdyby upřesnil, co myslí závislostí na datech, což by mohlo zkrotit aktuálně velmi silnou reakci trhů na každý údaj.“

Powellův projev je naplánován na 10:05 tamního času (16:05 SELČ) jako součást každoročního sympozia o měnové politice, které pořádá kansaská pobočka Fedu ve stínu pohoří Teton. Později během dne vystoupí také prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde.

Shromáždění přichází ve chvíli, kdy centrální bankéři čelí inflaci stále nad inflačním cílem, zároveň se však zvyšuje riziko hospodářské recese. Výzvou pro nadcházející periodu bude vyvážit stále více souměrná rizika, tedy snažit se dostat cenové tlaky pod kontrolu a zároveň se vyhnout recesi.

Od Powellova loňského projevu, který byl krátký a přímočarý, zvýšil Fed základní úrokovou sazbu na nejvyšší úrovně za posledních 22 let do rozmezí 5,25 % až 5,50 %.

Ukazatele inflace za poslední rok výrazně zpomalily a ekonomika vykazuje jen málo známek, že by trpěla vysokými sazbami. Nicméně stávající i bývalí představitelé Fedu se čím dál výrazněji dělí na dva tábory – jedni argumentují, že se transmisní mechanismus vysokých sazeb teprve naplno projeví, a tedy by další zvyšování sazeb mohlo mít větší než zamýšlený celkový dopad. Druzí tvrdí, že doba mezi kroky centrální banky a dopadem na reálnou ekonomiku již není tak dlouhá, a že efekt dosavadní monetární restrikce se již z větší části projevil. Chtěli by také vidět přesvědčivější data, že má inflace namířeno k 2% cíli.

Bývalý šéf pobočky Fedu v St. Louis James Bullard uvedl, že zvýšení ekonomické aktivity během tohoto léta by mohlo oddálit plány Fedu přestat zvedat sazby. „Tato opětovná akcelerace by mohla vyvolat další pro-inflační tlaky, zastavit dezinflaci, kterou zatím pozorujeme,“ uvedl Bullard pro Bloomberg.

Bullard, který ve Fedu býval hlasitým stoupencem agresivního zvyšování úrokových sazeb ve stávající situaci dodal, že obavy z recese byly přehnané, a naopak vyšší hospodářský růst může vyžadovat vyšší sazby ke zkrocení inflace.

Analytička Bloombergu Anna Wong očekává, že Powell zvolí svoji oblíbenou strategii – umírněný postup, kdy bude třeba několik měsíců počkat na kvalifikovaný odhad neutrální úrokové sazby, která ekonomiku netlumí ani nestimuluje. Odolnost ekonomiky ve světle prudkého zvyšování sazeb totiž vyvolala spekulace, zda neutrální úroková sazba není výše než před pandemií. Výnosy desetiletých státních dluhopisů tento týden poprvé od roku 2007 vzrostly až na 4,35 %, což odráží očekávání, že sazby mohou zůstat výše.

Investoři sice očekávají Powellovo páteční vyjádření, nicméně představitelé Fedu se k situaci staví převážně agnosticky. Poslední zveřejněné odhady neutrální úrokové sazby naznačují, že se domnívají, že zůstává na úrovni 2,5 %, tedy na stejné úrovni jako před pandemií. „Upřímně řečeno, nevíme,“ kde je neutrální sazba, řekl Powell v březnu zákonodárcům.

Jackson Hole poskytne Powellovi větší prostor pro zdůraznění klíčových prvků jeho strategie, včetně zaměření Fedu na více než jen reporty o inflaci. „Očekáváme, že bude i nadále zdůrazňovat, že Fed bude závislý na datech a bude zvažovat ‚komplex‘ údajů, a ponechá tak zářijové zasedání živým,“ uvedli ekonomové v čele s Ellen Zentner.

Zdroj: Bloomberg