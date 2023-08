Cena plynu pro evropský trh v reakci na snížení rizika stávky v Austrálii klesá

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dnes ráno přechodně snížila o více než 20 procent a dostala se na 29,50 eura (710 Kč) za megawatthodinu (MWh). Je to nejvýraznější pokles od loňského března. Trh reaguje na informace, že v největší australské továrně na export zkapalněného zemního plynu (LNG) se podaří vyřešit pracovní spory. Austrálie patří mezi klíčové vývozce LNG.



Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v září ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku se kolem 8:30 SELČ pohybovala blízko 31 eur, což byl denní pokles přibližně o 16 procent. Ceny kontraktů k dodání v zimních měsících jsou ale výrazně vyšší, únorový je nad 52 eury za MWh. TTF je pro ceny v Evropě určující.



Ceny plynu tento měsíc výrazně kolísají, v jednu chvíli se zvýšily až o 40 procent. Ovlivňují je obavy z narušení plynulosti dodávek suroviny z Austrálie, která je významným dodavatelem na světový trh. Tento týden jednají australští producenti se zástupci odborů o mzdách. Po rozhovorech, které se protáhly až do noci na dnešek, odbory zastupující pracovníky závodu na LNG ve společnosti Woodside Energy nyní zvažují nabídku, kterou jim firma předložila.



Evropa se stále vzpamatovává z nejhoršího období energetické krize, kdy ceny plynu loni vystoupily na rekordní hodnoty. Na rizika přerušení dodávek cena reaguje velmi citlivě, i při dostatečných zásobách region potřebuje nepřetržitý přísun LNG ze světových trhů.



Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska vyšplhala až do blízkosti 350 eur za MWh, zatímco před rokem 2021 se pohybovala výrazně pod 20 eury za MWh. Od konce loňského roku má cena sestupný trend, který ale občas provází citelné kolísání. Cena plynu se začala zvyšovat už před válkou na Ukrajině, podle analytiků v reakci na energetickou politiku Evropské unie.