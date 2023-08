Investoři si začínají všímat vládních financí, k tomu mohou přehodnocovat inflační výhled

Trhy reagují na vyšší nabídku vládních dluhopisů, k tomu vnímají silnější růstový výhled a také to, že inflace se může delší dobu držet na vyšších úrovních. V neposlední řadě pak investoři sledují vývoj v Japonsku. To jsou čtyři faktory za rostoucími výnosy vládních dluhopisů. Rozhodující je zmíněná vyšší nabídka obligací na trhu. Na Bloombergu to uvedl Mohamed El-Erian s tím, že k uvedeným vlivům se přidá ještě Fed.



Podle ekonoma je dobré sledovat i vývoj v Číně. Zde se totiž problémy se zadlužením mění na strukturální a ekonomika navíc není schopna dosahovat vyššího tempa růstu. Celá globální ekonomika pak podle experta nyní závisí na hospodářství americkém, které se nachází ve velmi dobré pozici. Dosahuje totiž růstu, a to velmi slušného, na rozdíl od Velké Británie či Evropy, kde je pozorován větší útlum. A Čína má zmíněné problémy spojené s tím, že tamní vláda již nemůže stimulovat tak jako dříve, protože by se to dotýkalo finanční stability.



Fed byl podle experta vždy „centrální bankou celému světu“. Už proto, že dolar je klíčovou měnou pro fungování světového obchodu a ekonomiky. Ta se přitom výrazně změnila, protože dříve ji charakterizovala nedostatečná poptávka, ale nyní je to nabídka. Týká se to také trhu práce. K tomu El-Erian zopakoval svou tezi, že pro toto nové prostředí a současnou situaci nemusí být vyhovující inflační cíl ve výši 2 %. Na jeho dosažení by totiž centrální banka možná musela sáhnout k příliš prudkému utažení monetární politiky a ochlazení ekonomické aktivity.



Na dotaz týkající se dalšího vývoje sazeb a jejich možného zvýšení v září ekonom uvedl, že Fed je hodně závislý na datech, tudíž musíme čekat, jaké informace do té doby z ekonomiky přijdou. Dříve přitom El-Erian Fed za svou závislost na aktuálních datech kritizoval, centrální banka by totiž podle něj měla větší důraz klást na strategický výhled a neřídit se tolik tím, jaká data z ekonomiky zrovna přicházejí. Korekci na akciových trzích ekonom komentoval s tím, že před ní trhy příliš věřily v hladké přistání a nyní tento pohled poněkud přehodnocují. Zapomínat přitom nelze na to, jak si trhy vedou od začátku roku.



Růst výnosů vládních dluhopisů na Bloombergu komentoval i Ed Yardeni z Yardeni Research. Podle něj vládní deficity rostou obvykle v době, kdy se ekonomika nachází v recesi. Nyní ale k tomuto vývoji dochází přesto, že ekonomika znatelně roste. To podle ekonoma v investorech začíná budit obavy. „Na trhu je příliš vysoká nabídka,“ dodal. Akcie pak podle něj budou buď pokračovat v oslabování, nebo budou do konce roku zhruba stagnovat. Na konci roku příštího ale vidí ekonom index S&P 500 na 5400 bodech.



Zdroj: Bloomberg