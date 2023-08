Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí podle statistiků stagnovala

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa zůstal ve druhém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům beze změny, v meziročním srovnání ekonomika podle sezonně, cenově a kalendářně očištěných údajů o 0,2 procenta klesla. Dnes to v konečné zprávě oznámil Spolkový statistický úřad.



"Po mírných propadech v předchozích dvou čtvrtletích se německé hospodářství na jaře stabilizovalo," řekla k výsledkům šéfka statistického úřadu Ruth Brandová.



V závěrečném kvartálu loňského roku ekonomika mezičtvrtletně klesla o 0,4 procenta, v prvním čtvrtletí zaznamenala pokles o 0,1 procenta. V letošním prvním čtvrtletí se tak německé hospodářství propadlo do recese, která se definuje jako dvě čtvrtletí ekonomického poklesu za sebou.



Za stabilizací ekonomiky vidí statistický úřad nárůst spotřebitelských výdajů, které se od dubna do června proti předchozím třem měsícům podle sezonně, cenově a kalendářně očištěných údajů zvýšily o 0,1 procenta. Spotřeba domácností se pak po poklesu v zimním pololetí dál nesnižovala a stabilizovala se.



Statistický úřad dnes také vydal předběžnou zprávu o státních výdajích za první pololetí, podle které deficit činil 42,1 miliardy eur (jeden bilion Kč). V poměru k HDP to představuje 2,1 procenta.