Rozbřesk: Odstartuje Jackson Hole debatu o r*?

Tak jako ECB má “svoji” portugalskou Sintru, tak Fed má “svoje” Jackson Hole v Kansasu. Jde o tradiční slet amerických centrálních bankéřů a akademiků, z něhož čas od času zaznívají extrémně důležité vzkazy týkající se budoucího nastavení měnové politiky. Pro finanční trhy je Jackson Hole odehrávající se vždy na konci srpna příležitostí k tomu, aby po letním útlumu zbystřily pozornost, neboť s novým školním rokem se obchodování rozjede naplno. Nejinak tomu bude i letos, přičemž již po několikáté v řadě za sebou bude hlavní figurou stávající šéf Fedu J. Powell. Co od jeho vystoupení a dost možná i dalších centrálních bankéřů čekat a na co mohou být trhy obzvláště citlivé?



Za prvé, je poměrně odvážné si myslet, že Powell & spol. budu již nyní jasně komunikovat svůj postoj k příštímu zasedání Fedu. Do 20. září nás čekají ještě dva důležité srpnové makroekonomické reporty - za trh práce a spotřebitelskou inflaci - tudíž by nebylo logické, aby vedení Fedu, jehož politika je dnes zcela závislá na příchozích datech, komunikoval již dnes, jak se za měsíc rozhodne.



Za druhé, rovněž asi nelze očekávat, že by byť jen v akademické rovině chtěli američtí centrální bankéři rozpitvávat otázku zvýšení inflačního cíle, kterou jim někteří vlivní ekonomové (P. Krugman či J. Furman) aktuálně podsouvají. Z pohledu Fedu, který stále ještě bojuje s vysokou inflací, není možnost navýšení inflačního cíle na pořadu dne. Ostatně v tomto smyslu se již J. Powell také několikrát vyjádřil.



A tak konečně jediným skutečně nosným tématem, které by mělo zajímat trhy (speciálně ty dluhopisové), je diskuze o aktuální férové hodnotě rovnovážné oficiální úrokové sazby (označované jako r*). Tato sazba by měla být dána dlouhodobými strukturálními charakteristikami americké ekonomiky a sazba Fedu by k ní měla v dlouhém období konvergovat. Aktuálně vidí vedení Fedu r* na hodnotě 2,5 %, což značí reálnou rovnovážnou míru jen na úrovni 0,5 % (r* - 2% inflační cíl). Nicméně řada amerických centrálních bankéřů může mít nyní pocit, že boom produktivity spojený s umělou inteligencí, zelené investice a vysoké vládní deficity by mohly rovnovážnou reálnou úrokovou sazbu a tím i r* posunout výše. V Jackson Hole půjde o to, zdali na tento argument “naskočí” i J. Powell.





*** TRHY ***



Koruna

Pro korunu rozhodně poslední dny nejsou jednoduché. Na globálních akciových trzích sílí negativní korekce, zatímco v očekávání vystoupení J. Powella v Jackson Hole dál rostou americké výnosy a zpevňuje dolar. To je pro všechny středoevropské měny nebezpečná kombinace. Koruna pravděpodobně zůstane pod tlakem i na konci týdne a bude sledovat odpolední projev šéfa Fedu.



Eurodolar

Eurodolar se díky mírnému nárůstu dolarových sazeb vzhůru sesunul pod 1,08. Příchozí americká data byla přitom spíše smíšená, což platilo i o rétorice centrálních bankéřů.

Dnes bude pochopitelně pozornost upřena do amerického Jackson Hole, kde vystoupí řada centrálních bankéřů v čele s šéfem Fedu J. Powellem. Vzkaz, který Powell trhům vyšle, však nemusí být příliš jednoznačný (více viz úvod).