Agentura Fitch potvrdila rating České republiky, výhled ale zůstává negativní

Americká ratingová agentura Fitch Ratings potvrdila hlavní úvěrový rating České republika na stupni AA minus, výhled ale dál zůstává negativní. To znamená, že agentura by rating mohla později snížit. Fitch kritizuje nárůst veřejného dluhu, výrazné zhoršení ukazatelů veřejných financí a snížení daní.



"Negativní výhled odráží výrazné zhoršení ukazatelů veřejných financí, které je důsledkem dvou po sobě jdoucích exogenních šoků v české ekonomice, zvýšených vládních výdajů a snížení daní, které mělo kompenzovat negativní dopady těchto šoků. Navrhovaná konsolidační opatření by měla snížit deficit a stabilizovat dluh v letech 2024 až 2025, nicméně nejistota ohledně strukturální fiskální nerovnováhy ve střednědobém horizontu přetrvává," uvedla agentura.



"Agentura Fitch právě publikovala zprávu potvrzující dobrý rating Česka. Výhled ale negativní/hlavní problém veřejné finance. Nižší deficit veřejných financí ve 2024 proti 2023 je důležitý předpoklad jak pro dobrou známku Česka, tak pro nízkou inflaci v příštím roce," napsal na sociální síti X (dříve twitter) guvernér České národní banky Aleš Michl.



Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, které ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že bude schopen zajistit si levnější půjčky.