Rozbřesk: MNB doručí další snížení úrokových sazeb o 100 bazických bodů

Národní banka Maďarska (MNB) je první centrální bankou v regionu, která v tomto hospodářském cyklu začala snižovat úrokové sazby. Vše přitom nasvědčuje tomu, že MNB bude v uvolňování měnové politiky pokračovat i dnes, když velmi pravděpodobně bude opět snížena jednotýdenní depozitní úroková sazba - tentokrát z 15 % na 14 %.



Zde je třeba hned na počátku upozornit, že MNB k řízení měnové politiky používá několik oficiálních úrokových sazeb, přičemž ta hlavní (tříměsíční depo sazba) je aktuálně nastavena na úrovni 13 %. Bankovní rada MNB zdá se nyní směřuje k tomu, aby oficiální úrokové sazby byly opět sladěny na jedné úrovni. Jinak řečeno jednotýdenní sazba bude dnes snížena o 100 bazických bodů a tento krok by mohl být zopakován i na konci září, kdy se obě oficiální úrokové sazby ocitnou na úrovni 13 % a z této úrovně by MNB měla krátký konec forintové výnosové křivky řídit skrze jednu hlavní úrokovou sazbu.



Co se bude dít s maďarskou měnovou politikou během podzimních měsíců je již podstatně méně čitelné. Cyklus uvolňování měnové politiky bude s klesající inflací zajisté pokračovat, avšak patrně ne již tak rychle. Navíc MNB si musí hlídat i kurz forintu, jehož výraznější depreciace by v situaci dvouciferné inflace mohla dále výrazně přiživit již dnes velmi vysoká inflační očekávání. Mohlo by se totiž stát, že inflace sice díky levnější potravinám a energiím v Maďarsku do konce roku poklesne pod 7 %, ale další posun níže se již nedostaví a zabetonuje se v intervalu 5-7 %.



Z výše uvedeného důvodu může být MNB v komunikaci, jež doprovodí dnešní zasedání, opatrná. Podle našeho názoru by vedení MNB mohlo naznačit, že počínaje říjnem dojde ke zpomalení tempa snižování úrokových sazeb (co mítink to 50 bazických bodů dolů) s tím, že vše bude podmíněno příznivým střednědobým inflačním výhledem a rozumně se vyvíjející situací na vyspělých trzích (čti rizikové marže u maďarských aktiv). Takto “vyladěná” rétorika MNB by pak umožnila relativně rychle snižovat úrokové sazby, aniž by došlo k ohrožení stability forintu.







*** TRHY ***



Koruna

Koruna se obchoduje v těsné blízkosti 24,10 EUR/CZK. České měně nehraje do karet silnější dolar, který profituje z pokračujícího růstu delších amerických sazeb. Na druhé straně, depreciační tlaky tlumí přecenění korunové křivky směrem vzhůru – zatímco ještě v červenci počítaly trhy s poklesem tuzemských sazeb o více než 100bps do konce letošního roku, aktuálně jsou očekávání nastavena na méně než 50bps.

Hlavním tuzemským číslem tohoto dne bude zpřesněný odhad HDP za druhé čtvrtletí (+0,1 % mezikvartálně), který nabídne i detailní strukturu hospodářského růstu. Pozornost se soustředí především na kondici spotřebitelské poptávky – v případě dalšího poklesu by se jednalo již o sedm čtvrtletí v řadě trvající spotřebitelskou recesi.



Eurodolar

Relativně jestřábí komentáře z ECB spolu s nárůstem apetitu po riziku pomohly eurodolaru dostat se trochu výše. Jistým varováním pro ECB je však pokles měnového agregátu M3, který souvisí s propadající se úvěrovou aktivitou v eurozóně.

Dnes budou zajímavá data z USA, kde kromě spotřebitelské důvěry přijdou na řadu údaje o otevřených pracovních pozicích, což je oblíbených ukazatel šéfa Fedu, pokud jde o měření napětí na trhu práce. Další pokles by byl pro Fed jistě vítaným signálem toho, že trh práce (bezbolestně) ochlazuje a tudíž není třeba dále zvyšovat úrokové sazby.