Německo, USA a ekonomický cyklus tak, jak jej známe a neznáme

Ekonomické cykly posledních desetiletí se povětšinou točily kolem fluktuací poptávky. Pokud se ale o slovo přihlásí nabídkový šok, řada dosavadních „zvyklostí“ se mění. Což se jasně ukázalo v posledních pár letech. Pár slov o nich a o současném makro vývoji v Německu a v USA.

1. Poptávkové a nabídkové cykly: Příklad nezvyklého cyklického chování můžeme nalézt i u akciového a dluhopisového trhu: Pokud cyklu vládne poptávka, ekonomický útlum se pojí s klesajícími inflačními tlaky, je doprovázen poklesem, či slabostí cen akcií a naopak růstem cen dluhopisů (poklesem jejich výnosů). Portfolio 60/40 je oslavováno pro jeho diverzifikační potenciál. Pokud je ale útlum dán nabídkovou stranou ekonomiky a nedochází v něm k poklesu inflace, ale jejímu růstu, mění se ona korelace mezi akciemi a dluhopisy. Ceny těch druhých totiž také klesají a výnosy rostou v době, kdy jsou ceny akcií pod tlakem. Což mimo jiné vede k mudrování o konci portfolií 60/40.

Následující graf ukazuje vývoj produkce a nových objednávek v Německu – v první části obě proměnné, v druhé rozdíl mezi nimi. Ten se začal zvyšovat po roce 2000, kolem roku 2008 a 2011. Tedy v době, kdy slábla poptávka relativně k nabídce a probíhal onen cyklus tak, jak jsme jej obvykle znali. Útlum ekonomiky roku 2020 ale doprovázel opačný jev, když proběhl nabídkový šok. A graf pak poukazuje i na to, že v Německu se nyní převis produkce nad objednávkami dostal na nejvyšší úrovně za posledních více než dvacet let. Což by značilo návrat k cyklu tak, jak jej známe.

Zdroj: X

2. Německo v příštích letech: Cit pro dění v Německu by teoreticky měly mít největší tamní finanční instituce. Následující tabulka ukazuje predikce . Pokud se zaměříme právě na německé hospodářství, zjistíme, že ekonomové banky u něj letos čekají pokles o 0,5 % a příští rok stagnaci (jsou tak ohledně růstu skeptičtější, než třeba prezident Bundesbanky). Z uvedených zemí by si tak naši západní sousedé měli vést nejhůře, v příštím roce by jim nulou asistovala jen Velká Británie. A mimochodem evropská periferie by si podle těchto predikcí k Německu trochu zakonvergovala:

Zdroj:

3. USA v příštích letech: Na Německo sice naše ekonomika má znatelnou vazbu, ale investoři asi nejvíce sledují dění v ekonomice americké. Pro ní předpovídá letos 2 % růst a pro příští rok jeho zeslabení na 0,3 %. Jde tak svými odhady docela proti proudu. V tom smyslu, že podle konsenzu (viz následující graf) by růstového dna mělo být dosaženo na přelomu roku a pak by mělo tempo nabírat opět na síle. V Goldman Sachs jsou ještě optimističtější, skok nahoru by podle jeho ekonomů měl být rychlejší. Recesi tu ale nepředpovídá nikdo z uvedených, k čemuž už jen dodám, že dosavadní cyklické dění bylo atypické i v tom, že se definice recese hodně rozvolnila.

Zdroj: X