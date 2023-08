Klesající jádrová inflace ubírá euru zisky, akcie mírně v zeleném

Čínské indexy nákupních manažerů za srpen dopadly smíšeně. Průmysl podle průzkumu zpomalil svůj pokles a překonal odhady, naopak služby zvolnily své mírné tempo růstu a mírně za očekáváními zaostaly. Na trhy data velký dojem neudělala a určitě nezmenší obavy, které v souvislosti s výkonem čínské ekonomiky nyní panují. Snaha čínské vlády o podporu mezitím pokračuje v dalších menších krocích a nyní se zřejmě zaměřuje na zlepšení úvěrových podmínek.

Včerejší údaje z Německa a Španělska nebo dnešní francouzská data předznamenala, že inflace v eurozóně neklesá podle představ. Souhrnná předběžná čísla za srpen to potvrdila, když celková inflace neklesla a stagnovala na 5,3 pct. Důležitější jádrová inflace ale očekávání naplnila a snížila se na stejných 5,3. Výnosy evropských dluhopisů v důsledku míří dolů a na trhu se zřejmě začínají formovat podobná očekávání o ECB jako o Fedu, totiž že sazby už výš nepůjdou.

Z pohledu akcií by to bylo plus vedle slabšího amerického trhu práce či pozitivního překvapení z výsledků , které sentiment dopoledne také vylepšují. S výjimkou Londýna si hlavní evropské trhy připisují menší zisky cca do půl procenta, kterých dosahuje DAX . Americké futures se zatím drží těsně v zeleném. Euro přichází s nižšími výnosy o jednu z opor a klesá vůči dolaru pod 1,0870.

Dnešní odpoledne bude poměrně bohaté na nová makrodata. Vyjde zpráva o osobních příjmech a výdajích Američanů, což bude samozřejmě zajímavá indikace síly poptávky, ale neméně je třeba sledovat i cenový index a vývoj úspor. Chicagský index aktivity pak bude nápovědou před zítřejším důležitějším ISM.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:25 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.1003 -0.0126 24.1345 24.0823 CZK/USD 22.1785 0.5394 22.1895 22.0240 HUF/EUR 380.4253 0.1690 380.6500 379.4700 PLN/EUR 4.4692 0.0419 4.4740 4.4627

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9204 -0.4918 7.9691 7.9178 JPY/EUR 158.5670 -0.6948 159.7744 158.5320 JPY/USD 145.9400 -0.1512 146.0400 145.7430

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8568 -0.2596 0.8601 0.8562 CHF/EUR 0.9583 -0.1530 0.9603 0.9572 NOK/EUR 11.5866 0.1093 11.6092 11.5425 SEK/EUR 11.8573 0.1977 11.8927 11.8329 USD/EUR 1.0865 -0.5446 1.0940 1.0863

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5466 0.1547 1.5470 1.5363 CAD/USD 1.3551 0.1230 1.3552 1.3521