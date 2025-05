Grantham: Umělá inteligence je dobrá myšlenka. Právě proto na ní vzniká bublina

Umělá inteligence je podle známého hodnotového investora Jeremyho Granthama reálnou věcí, která může znamenat velký přínos. Znamená to ale, že na souvisejících akciích tedy není bublina? Právě naopak, uvedl investor v rozhovoru pro WealthTrack. Podle něj totiž podobné technologické zlomy přináší bubliny na investičních trzích i přesto, že mají reálný ekonomický dopad.



Grantham v souvislosti s uvedeným tématem připomněl dění během průmyslové revoluce a budování železnic. Podle něj platí, že čím více se ukazuje, že je něco dobrým nápadem, o to více peněz tím směrem proudí. Ve výsledku ale dochází k nadměrným investicím a návratnost kapitálu je mizivá. Právě na železnicích to bylo jasně znát například ve chvíli, kdy bylo navrženo šest železničních tratí mezi Manchesterem a Leedsem, „což není nejlepší nápad.“



Železnice tedy výrazně změnila svět, byla přelomovou novou technologií, ale řada z těch, kteří do ní investovali, nakonec zbankrotovala. Internet je podle experta v mnohém podobný. Firmy jako díky němu prosperují, ale řada jiných padla a zapomnělo se na ně. „Právě myšlenky, které skutečně fungují, do sebe natahují velký objem peněz a prodělává se na nich.“ Podle Granthama se přitom dá zřejmě stejně uvažovat o umělé inteligenci, „je těžké si představit, že na ní nebude bublina.“



Investování do celého akciového indexu je podle experta nevýhodné v tom, že nevychytá plně ty nejúspěšnější firmy na trhu, ale postihne jejich úspěch v souladu s tím, jakou váhu v indexu mají. Celkově je toto investování „těžké překonat“. Co by pak investoři měli podle experta dělat? Americké akcie jsou „mohutně předražené, ale zahraniční trhy mají rozumné valuace.“ Obrovská je také propast mezi hodnotovými a růstovými akciemi. Z toho plyne, že investoři by měli klást důraz na hodnotu a akcie mimo USA.



K tomu je podle experta dobré se zaměřit na kvalitní akcie, protože ty jsou lepší v dobách ekonomického útlumu. A ten může kvůli faktorům, jako je celní válka, přijít. Kvalita přitom znamená mimo jiné vysoké ziskové marže a nízké zadlužení. Právě vysokým dluhům je dobré se podle experta cíleně vyhýbat. Grantham hovořil také o přírodních zdrojích, které jsou „mimořádně levné a jde o skupinu, která v delším období nevykazuje žádnou korelaci k celému trhu.“ Pokud do nich nyní někdo investuje na deset let, má podle investora slušnou šanci nakonec vydělat. U indexu S&P 500 je ale 50% šance, že se tak nestane. „Takovou predikci jsem udělal v roce 2000 a za deset let byla akcie níž,“ dodal expert.



Grantham hovořil i o tom, že se drží stále stejných zásad, největší pozice má nyní na hodnotových akciích na vyspělých trzích, pak drží dluhy rozvíjejících se zemí a významnou část portfolia tvoří i hotovost. To z toho důvodu, aby mohl kupovat v případě, že se objeví zajímavá příležitost. Různé fondy ale mají různé složení, celkově „žádné hrdinství“.





Zdroj: WealthTrack