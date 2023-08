Čína a USA se dohodly na vytvoření pracovní skupiny pro obchodní otázky

Čína a Spojené státy se dohodly na vytvoření pracovní skupiny pro obchodní otázky. Informovala o tom dnes agentura AFP s odvoláním na americké ministerstvo obchodu. Dvě přední světové hospodářské mocnosti se již několik měsíců snaží zmírnit napětí ve vzájemných vztazích. Do středy je na návštěvě Číny americká ministryně obchodu Gina Raimondová.



Peking a Washington se dohodly na vytvoření pracovní skupiny, která bude "hledat řešení obchodních a investičních otázek a podporovat obchodní zájmy USA v Číně", uvedl americký resort obchodu.



Raimondová a její čínský protějšek Wang Wen-tchao se na schůzce v Pekingu dohodli, že "pracovní skupina se bude scházet dvakrát ročně na úrovni náměstků ministrů, přičemž Spojené státy budou hostitelem prvního setkání na začátku roku 2024", dodalo ministerstvo.



Pro USA a Čínu je "nesmírně důležité" mít stabilní a mírové obchodní vztahy, řekla na setkání Raimondová, která je čtvrtým vysoce postaveným zástupcem USA, který letos navštívil Čínu. To je podle AFP známkou obnovení dialogu na vysoké úrovni mezi dotčenými zeměmi. Tyto návštěvy by mohly usnadnit setkání amerického prezidenta Joea Bidena a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Biden o schůzku projevil zájem.



Americká ministryně obchodu označila hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi za "nejdůležitější na světě". "Máme společný obchod v hodnotě 700 miliard dolarů (15,6 bilionu Kč). Je nesmírně důležité, abychom měli stabilní hospodářské vztahy," řekla svému protějšku.



"Je to složitý, obtížný vztah," zdůraznila. "V některých otázkách se samozřejmě neshodneme, ale myslím, že se můžeme posunout vpřed, pokud budeme přímí, otevření a pragmatičtí," dodala.



Napětí mezi oběma zeměmi se v posledních letech vystupňovalo kvůli nesčetným otázkám, včetně obchodu, technologií, americké vojenské podpory Tchaj-wanu, přítomnosti Pekingu v Jihočínském moři a jeho vztahů s Moskvou.