EU se blíží k cílům v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030, uvedla EK

Evropská unie je v současné době na cestě ke snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 o přibližně 54 procent ve srovnání s úrovní z roku 1990. Zmíněných 54 procent je těsně pod klimatickým cílem, který je 55 procent. Informovala o tom Evropská komise. Unijní exekutiva dnes zveřejnila hodnocení Národních energeticko-klimatických plánů jednotlivých členských zemí. Komise posuzovala 23 plánů, mimo jiné i český.



Členské státy EU na základě doporučení Evropské komise podstatně zlepšily své Národní energeticko-klimatické plány, vyplývá z hodnocení. Energeticko-klimatické plány, které mají země předkládat pravidelně, informují komisi zejména o tom, jakým způsobem hodlají jednotlivé státy přispět k cílům unie v oblasti obnovitelných zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů.



"V současném geopolitickém kontextu to ukazuje, že EU setrvává na svých klimatických závazcích, s odhodláním investuje do přechodu na čistou energii a upřednostňuje průmyslovou konkurenceschopnost EU a sociální rozměr," uvádí unijní exekutiva. I díky iniciativám jako je Clean Industrial Deal (Dohoda o čistém průmyslu) a Akční plán pro cenově dostupnou energii by se podle komise mělo rovněž postupně dosáhnout nižších a stabilnějších cen energií.



Nynější hodnocení komise představuje základ pro diskuse o dalších krocích na cestě EU k dekarbonizaci do roku 2040 a k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. "Komise zintenzivní spolupráci s členskými státy s cílem odstranit zbývající nedostatky a zavést další pokyny uvedené v dnešním hodnocení," stojí v dokumentu.



Komise rovněž vyzvala členské státy, které dosud nepředložily své konečné plány, což je Belgie, Estonsko a Polsko, aby tak učinily neprodleně. Jejich celkové cíle sice byly zahrnuty do hodnocení EU, ale EK podle svých slov přezkoumá každý z jejich plánů jednotlivě krátce po jejich formálním předložení. Unijní exekutiva navíc stále pracuje na individuálním posouzení konečného slovenského Národního plánu v oblasti energetiky a klimatu, který byl předložen teprve 15. dubna.



"Evropa dokazuje, že spolehlivé a předvídatelné cíle založené na vědeckých poznatcích a odpovídající regulace přinášejí výsledky," uvedla Teresa Riberaová, místopředsedkyně Evropské komise pro čistou, spravedlivou a konkurenceschopnou transformaci. Aktualizované národní plány v oblasti energetiky a klimatu podle ní ukazují, že zelená agenda není jen cílem, ale způsobem, jak modernizovat naše ekonomiky a vsadit na průmyslové inovace a více příležitostí pro Evropany. "Můžeme dosáhnout 55 procent a musíme vytvořit podmínky pro dosažení 90 procent do roku 2040," dodala Riberaová.



Eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra na dnešní tiskové konferenci potvrdil, že ještě do začátku komisních prázdnin na konci července exekutiva zveřejní dlouho očekávaný a ostře sledovaný návrh klimatického cíle pro rok 2040. Komise již dříve ve svém doporučení uvedla, že by EU měla snížit emise skleníkových plynů o devadesát procent ve srovnání s rokem 1990. Europoslanci i členské státy, mimo jiné i Česká republika, ale tyto plány zkritizovali, což vedlo komisi k odložení návrhu původně plánovaného na březen.



Podle Riberaové Evropská komise setrvá na svém návrhu a řekne zemím, aby do roku 2040 snížily emise o 90 procent, nabídne jim nicméně určitou flexibilitu, aby byl cíl politicky přijatelný. Riberaová to uvedla v rozhovoru s bruselským serverem Politico.



I podle eurokomisaře pro energetiku aktualizované národní plány potvrzují pevné odhodlání členských států splnit cíle EU do roku 2030. "Obnovitelná energie se stává hlavním zdrojem elektřiny v EU a snižujeme naši konečnou spotřebu energie," uvedl Dan Jörgensen a zdůraznil důležitost dokončení energetické unie.