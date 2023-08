Fitch potvrdila rating Číny, zhoršila však odhad růstu čínské ekonomiky

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings dnes potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Číny na stupni A+ se stabilním výhledem. Zhoršila však odhad letošního růstu čínské ekonomiky a poukázala na rizika spojená s vysokým vnitřním zadlužením.



Fitch nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Číny se letos zvýší o 4,8 procenta, zatímco v červnu letošní růst odhadovala na 5,6 procenta. "Zpomalující růst a zhoršující se vyhlídky realitního sektoru by mohly prohloubit problémy spojené s vysoce zadluženou ekonomikou," uvedla agentura ve své zprávě.



Fitch upozornila, že začala polevovat podpora ekonomiky plynoucí z odstranění přísných opatření proti šíření koronaviru. "Slábnoucí realitní sektor bude dál tlačit dolů domácí poptávku prostřednictvím dopadů na stavebnictví a domácnosti," uvedla. "Slabá vnější poptávka bude mít dál výrazný negativní vliv na vývoz a aktivitu zpracovatelského průmyslu," dodala.



Vyhlídky čínské ekonomiky pro středně dlouhé období podle agentury zůstávají relativně silné, a to díky rozsáhlé výrobní základně, důležité roli ve světové ekonomice a pokračujícím investicím, zejména do vyspělých technologií a obnovitelných zdrojů energie. Fitch nicméně poukázala na rostoucí rizika pro střednědobý hospodářský výhled, včetně demografických problémů, klesající produktivity či geopolitického napětí.



Cílem Pekingu je dosáhnout v letošním roce pětiprocentního růstu ekonomiky. Ve druhém čtvrtletí meziroční růst HDP zrychlil na 6,3 procenta ze 4,5 procenta v prvním kvartálu. V poslední době se však množí známky ochabování hospodářské aktivity v Číně. Dnešní zpráva čínského statistického úřadu například ukázala, že aktivita čínského zpracovatelského průmyslu v srpnu pátý měsíc za sebou klesla.



Čínské úřady se nyní snaží domácí ekonomiku podpořit, čínská centrální banka například tento měsíc opět snížila jednu ze svých klíčových úrokových sazeb. Čína je druhou největší ekonomikou na světě za Spojenými státy.



Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, protože jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.