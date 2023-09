Vládní konsolidační balík je před závěrečných schvalováním. Mění řadu daní, míří na něj přes 80 úprav

Vládní konsolidační balíček ve Sněmovně prošel druhým čtením a je tak před závěrečným schvalováním. Poslanci vznesli osm desítek návrhů úprav, úpravy balíčku navrhla i vládní koalice. Poslanci by měli předlohu schvalovat na konci září. Opozici se dnes nepodařilo prosadit vrácení předlohy k novému projednání v rozpočtovém výboru. Samotné druhé čtení trvalo zhruba 17 hodin a provázela ho kritika ze strany opozice. Vládě má umožnit v příštím roce snížit schodek rozpočtu o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun.



Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve ujistil, že prostuduje všechny pozměňovací návrhy, i ty opoziční. Jde mu hlavně o zachování objemu úspor. V závěrečném slově uvedl, že české veřejné finance nejsou v dobrém stavu, je proto nutné něco dělat. Možné jsou podle něho dvě sady opatření k poklesu schodků státního rozpočtu, a to zvýšení některých daní a snížení některých výdajů, nebo jejich kombinace, přičemž nic z toho není populární.



Podle expremiéra a předsedy ANO Andreje Babiše však není konsolidační baliček zapotřebí. Stejně jako bývalá ministryně financí v jeho vládě Alena Schillerová i jako opoziční SPD tvrdí, že vláda zásadním způsobem zvyšuje daně. Podle Babiše by vláda měla postupovat cestou investic. Podle předsedy klubu SPD Radima Fialy by vláda měla spíše snižovat nepovinné výdaje.



Vládní balíček mění především daňové zákony. U daní z příjmů ruší některé výjimky. V případě daně z přidané hodnoty zavádí pouze dvě sazby místo nynějších tří, a to 12 a 21 procent. Proti původnímu vládnímu návrhu budou do nižší sazby spadat i noviny. Opoziční poslanci chtějí do nižší sazby zařadit třeba dámské hygienické pomůcky nebo řezané květiny.



Zvyšuje se daň z nemovitostí, a to o 1,8násobek. Veškerý výnos z této daně zůstane podle koaličního kompromisního pozměňovacího návrhu obcím, zatímco původní vládní návrh počítal s tím, že část výnosu dostane stát. Výměnou za to se sníží podíly obcí na některých daních z příjmů v rámci rozpočtového určení daní.



Firmám se zvýší sazba daně z příjmů z nynějších 19 na 22 procent. Proti původnímu vládnímu návrhu se nebude zvyšovat renta pro bývalé prezidenty vyplácená podle zvláštního zákona.



Opozice chce řadu změn z balíčku vypustit, nebo je chce zmírnit. Například poslanec ANO Patrik Nacher chce zachovat a případně posílit státní podporu stavebního spoření. Jeho straničtí kolegové Radek Vondráček, Jaroslav Faltýnek a Petr Sadovský chtějí zachovat výjimku, která umožňuje daňovou uznatelnost tichého vína jako daru v hodnotě do 500 korun. Vláda chce daňovou uznatelnost naopak zrušit. Podle ministra Stanjury tuto výhodu využívaly většinou zahraniční firmy.



Stanjura ujišťuje, že koalice všechny pozměňovací návrhy prostuduje. Musí se nad nimi sejít ještě sněmovní rozpočtový výbor, aby k nim vydal své stanovisko.



Projednáním balíčku ve druhém čtení skončilo i dnešní jednání Sněmovny. Poslanci se sejdou opět v pátek ráno. Zabývat se mají hlavně dalšími zákony ve druhém čtení.