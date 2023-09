Gartner: Ceny elektromobilů a aut se spalovacím motorem se do roku 2027 srovnají

Ceny automobilů s čistě elektrickým pohonem se podle analytiků do roku 2027 dostanou na úroveň cen srovnatelných vozů se spalovacím motorem. Uvedla to výzkumná společnost Gartner v dnešní tiskové zprávě. Předpověděla rovněž, že celosvětový odbyt osobních automobilů s elektrickým pohonem se v letošním roce zvýší o zhruba 35 procent na téměř 15 milionů vozů. V příštím roce počítá s nárůstem o zhruba 19 procent na téměř 18 milionů vozů.



Odhady odbytu zahrnují automobily s čistě elektrickým pohonem a plug-in hybridní vozy. Gartner předpokládá, že odbyt automobilů s čistě elektrickým pohonem se letos zvýší na 11 milionů z loňských devíti milionů. U plug-in hybridních vozů počítá s nárůstem na čtyři miliony ze tří milionů.



Společnost Gartner rovněž upozornila, že zákazníci ve Spojených státech, Kanadě a Japonsku preferují plug-in hybridní vozy před automobily s čistě elektrickým pohonem, zatímco v západní Evropě a Číně je tomu naopak.



Analytici společnosti Gartner předpověděli, že do roku 2027 se průměrná cena automobilů s čistě elektrickým pohonem dostane na úroveň vozů se spalovacím motorem s podobnou velikostí a konfigurací, což podle nich urychlí globální přechod k elektromobilům. Varovali však, že tento přechod by mohly brzdit nedostatečné kapacity ve výrobě a rozvodu elektřiny.



"Pokud státy nepřijmou opatření, jež by majitele elektromobilů motivovala k nabíjení mimo dobu nejvyšší spotřeby elektřiny, může přechod na elektromobily vytvářet další napětí ve výrobě i distribuci elektřiny," uvedl analytik Jonathan Davenport ze společnosti Gartner.