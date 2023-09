Slimmon: Způsob, jak zbohatnout, leží v nákupu dobrých společností ve chvíli, kdy jsou ceny jejich akcií nízko

Dolar po zhruba deset let posiloval a to pro americké investory snižovalo atraktivitu zahraničních aktiv. Posilování dolaru skončilo v minulém roce, kdy americká měna otočila směrem dolů, další obrat nastal před pár měsíci a na trhu se nyní hovoří o tom, zda přináší nový býčí trh na americké měně. Pro CNBC to uvedl Andrew Slimmon z Investment Management, který se domnívá, že současná situace na měnových trzích zvyšuje atraktivitu zahraničních firem ve srovnání s těmi americkými.



Slimmon se tedy domnívá, že dolar by mohl začít znovu oslabovat, důvodem by mohla být „fiskální situace“ v USA. K tomu stratég dodal, že se téměř vůbec nehovoří o tom, kolik výdajových programů americká vláda schválila s tím, že jejich faktický rozjezd ještě nenastal. Ohledně konkrétních akcií stratég uvedl, že atraktivní jsou podle něj například některé firmy v oblasti luxusního zboží včetně Louis Vuitton. Podle experta jsou také velmi přehnané úvahy o tom, že poptávka po luxusním zboží prochází strukturálním úpadkem.



Za zajímavé považuje Slimmon i akcie společnosti Ferrari. Ta je podle něj firmou, která může dát cenu svých produktů jakkoliv vysoko a „zákazníci je stejně budou kupovat“. „Nikdy jsem neviděl nic takového,“ dodal. Na CNBC k tomu uvedli, že trh s luxusním zbožím v USA podle některých indikátorů ochlazuje, Slimmon k tomu dodal, že takový vývoj by mohl budit větší obavy než ten v Číně. Atraktivita akcií v tomto odvětví ale podle něj nyní plyne zejména z toho, jak moc klesly jejich ceny a valuace.



„Způsob, jak zbohatnout, leží v nákupu dobrých společností ve chvíli, kdy jsou jejich ceny nízko, ne na ročních maximech,“ míní stratég. Následující graf ukazuje vývoj ceny akcií zmíněné :





Zdroj: CNBC



Ceny šly nahoru až do dubna letošního roku, po stagnaci přišla korekce započatá v červenci. Za posledních 12 měsíců je ale akcie stále asi 16 % v plusu. K Ferrari na CNBC dodali, že letošní rok si akcie připisuje téměř 40 %, i u něj byl v červenci zastaven předchozí růst a v posledních týdnech titul koriguje:





Zdroj: CNBC

