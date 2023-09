Piecyk: Fundament Applu neospravedlňuje jeho valuace

Walt Piecyk z Lightshed Partners je podle CNBC „největším medvědem na Applu“, jako jediný z analytiků má na akcii doporučení prodávat. Jak těžké je pro něj držet toto doporučení a co za ním stojí?



Piecyk na uvedenou otázku uvedl, že „těžké to rozhodně je“. Akcie totiž začal doporučovat k prodeji v březnu, ale od té doby výrazně posílily. Základem doporučení přitom je, že „firma prostě neroste“. I přesto ale letos došlo k výraznému růstu jejích valuací, poměr cen k ziskům se zvýšil z úrovní kolem patnácti na třicet, což podle experta neodpovídá růstovému profilu firmy. Ta sice své zisky na akcii mírně zvyšuje, ale příčinou jsou pouze odkupy.



„Možná se lidé domnívají, že se k růstu vrátí příští rok,“ řekl Piecyk, podle něhož už hodně dlouhou dobu nepřišel s produktem, který by znamenal výraznější technologický pokrok. Většinu tržeb stále generuje iPhone a podle některých indikací klesá ochota spotřebitelů nahrazovat své stávající telefony novými modely.



„Nikdo se nezbaví svého iPhonu, ale otázkou je, jak dlouho bude trvat, než si lidé koupí nový model,“ řekl analytik, který má cílovou cenu u akcií společnosti nastavenou na 120 dolarů. Motivací k nákupu nového telefonu může být zhoršený výkon baterie, ale podle analytika se kvalita baterií zlepšuje, takže z této strany zrychlení cyklu nákupů nepřijde. Proti působí i rostoucí ceny a v neposlední řadě chování telefonních operátorů, kteří zřejmě sníží podporu prodejů nových telefonů.



Graf srovnává vývoj ceny akcií Applu s celým indexem. Titul si od počátku roku i přes proběhnutou korekci připisuje přibližně 40 %, zatímco celý trh asi 16 %:





Zdroj: CNBC



Piecyk se domnívá, že akcie klesají obvykle poté, co firmy nedokážou naplnit zisková očekávání. A tento efekt se podle něj dostaví i na Applu a akcii pošle směrem k uvedeným 120 dolarům. Přestože i jeho překvapilo, když valuace akcie rostly poté, co firma na očekávání nedosáhla. V budoucnu by ovšem nízký růst zisků mohl vést k tomu, že investoři se začnou přesouvat na jiné velké technologie, které na straně růstu dokážou nabídnout více.



Piecyk poukázal také na názor, podle kterého jsou vyšší valuace Applu ospravedlněné tím, že se firma přesouvá se svými aktivitami směrem ke službám. Jenže ani to podle něj není relevantní argument a zmínil v této souvislosti valuační násobky Netflixu, které by měly ukazovat, že ani služby valuace Applu neospravedlní.

