Bernstein: Apple nekoriguje jen kvůli Číně

Toni Sacconaghi z Bernstein Private Wealth Management poukázal na CNBC na to, že akcie společnosti letos posilovaly zejména díky rostoucím valuacím. V tom se podle experta liší od některých dalších velkých technologických firem, jejichž akcie táhly nahoru zejména vyšší zisky.



Sacconaghi se domnívá, že právě uvedený vývoj stojí částečně za tím, proč si prošel korekcí. Na ní se také podepsaly změny v regulaci v Evropě, spekulace o zákazu iPhonů v Číně a o tom, jak silný bude produktový cyklus u iPhone 15. Podle analytika se přitom korekce nyní přičítá zejména vývoji v Číně. On sám odhaduje, že pokud by Čína zakázala iPhony ve všech státem vlastněných firmách a institucích, Applu by klesly tržby asi o 4 – 5 %. Pokles ceny akcií je ale vyšší, než by odpovídalo tomuto efektu.



Jak ukazuje graf, za poslední rok jsou akcie Applu přibližně 38 % v plusu, vrcholu dosáhly na konci července:





Zdroj: CNBC



Sacconaghi uvedl, že v Číně celkově generuje přibližně 20 % svých tržeb a u zisků je podíl podobný. Pokud by se tak firma stala součástí tenzí, které panují mezi Spojenými státy a Čínou, akcie by na to mohla citlivě reagovat. Nicméně analytik dodal, že na americkém akciovém trhu není zdaleka jedinou společností, která je svým podnikáním hodně propojená s vývojem v Číně. A tyto společnosti si neprošly podobnou korekcí jako nyní . I z toho tedy expert usuzuje, že současné dění na akciích Applu není pouze o Číně.



Apple nyní podle experta stále vyrábí přibližně 90 % své produkce v Číně, i když se již několik let snaží o „migraci“ výroby směrem z této země. Sacconaghi se domnívá, že půjde o poměrně pomalý proces, na zvýšení podílu jiných zemí ze současných 10 % na 20 % by podle něj bylo třeba další více než tři roky. „Jde o pomalý proces, bude dělat vše, aby jej urychlil.“ Nemohl by pak ale na možný pokles tržeb v Číně reagovat „mávnutím nějaké zázračné hůlky“? I kdyby ovšem k zákazu iPhonů došlo, probíhal by zřejmě v určitém časovém rozmezí, ne skokově.

Zdroj: CNBC