Rozbřesk: Inflace zvolňuje v souladu se srpnovou prognózou ČNB. Koruna ztrácí

Inflace meziměsíčně vzrostla o 0,2 % a díky tomu meziroční dynamika mírně poklesla na 8,5 % (z 8,8 %). To není daleko od našeho odhadu (+0,3 % m/m) a v souladu s letní prognózou centrální banky. Meziroční inflace viditelněji zpomalí v září (odhadujeme pod 7,5 %), kdy některé energetické společnosti sáhnou ke zlevnění základních tarifů. Ve čtvrtém kvartále pak dočasně opět inflace vzroste do blízkosti 9 % (kvůli energetickému úspornému tarifu v uplynulém roce), aby pak prudce poklesla na začátku roku 2024 - díky výraznému meziročnímu poklesu cen potravin a energií očekáváme propad až do blízkosti 3 %.



Odeznívání energetické a potravinové inflace ovšem může “maskovat” relativně setrvačnou jádrovou inflaci (zejména inflaci služeb). I ve včerejších srpnových výsledcích inflace jsou ostatně vidět značně rozporuplné tendence. Na jedné straně meziměsíčně klesají relativně výrazně ceny řady potravin - zejména mléčných výrobků, obilovin a pečiva. Na druhé straně řada “jádrových” položek v čele se službami po sezónním očištění zdražuje stále rychleji, než je normální (tj. než by odpovídalo inflačnímu cíli ČNB). Jedná se například o nájemné, pohostinství a hoteliérství nebo rekreace. I proto momentum jádrové inflace pozvolna zrychluje.



A právě setrvačnost jádrové inflace a vyšší inflační očekávání mohou být důvodem pro obezřetnost centrálních bankéřů při hlasování o prvním poklesu úrokových sazeb. Na druhou stranu z průmyslu a stavebnictví přicházejí v posledních týdnech slabší čísla, a to může vést ČNB v listopadu k oslabení hospodářského výhledu. Současně se zdá, že zvolňuje i dynamika nominálních mezd. I proto stále věříme, že úrokové sazby nakonec mohou ještě letos lehce poklesnout (-50bps v Q4 2023).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává pod tlakem, který nastartovalo překvapivé snížení sazeb v Polsku. Na celý region současně doléhá nervozita před čtvrtečním zasedáním ECB, které může vést k dalšímu zvýšení sazeb v eurozóně (více viz naše včera vydaná FX Strategie). Včerejší inflace na konsenzu přitom nezvládla koruně dodat výraznější podporu a ani dnes nečekáme pro českou měnu viditelnější pozitivní impulsy.



Eurodolar

Globální pokles averze k riziku a silnější ceny akcií prospěly eurodolaru, který se posunul výše směrem k 1,075. I nadále ovšem platí, že hlavním milníkem tohoto týdne bude zasedání ECB ve čtvrtek.

Dnes budou ve hře jen nepříliš důležitá data jako je např. německý index podnikatelské nálady ZEW.