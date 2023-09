SoftBank upřednostnila úspěch dnešního IPO Arm před maximalizací zisku, v rámci úpisu si přijde na 4,87 miliardy dolarů

Britský návrhář čipů Arm stanovil cenu pro primární nabídku akcií v New Yorku na 51 USD za akcii, tedy na horním konci navrhovaného rozpětí. To oceňuje celou společnost na 54,5 miliardy USD (1,24 bilionu Kč). Primární nabídka je největší v letošním roce a přichází téměř sedm let poté, co firmu její současný majitel Softbank Group získal za 32 miliard USD. SoftBank v rámci primární nabídky prodá 95,5 milionu akcií, z prodeje tak získá 4,87 miliardy USD. S akciemi firmy se na newyorské burze začne obchodovat dnes.

Ve prospěch společnosti Arm hovoří fakt, že IPO bylo více než desetkrát přeupsáno, uvedla agentura Bloomberg News. To znamená, že zájem investorů převýšil nabídku v nabízeném cenovém rozpětí 47 až 51 dolarů za akcii a mohl by přispět k růstu akcií po zahájení obchodování. Masayoshi Son, zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti SoftBank, při stanovování finální ceny pro IPO naznačil, že není ochoten tuto poptávku oslabit, i kdyby to znamenalo nechat peníze na stole.

Na středečním závěrečném jednání o stanovení ceny někteří bankéři a manažeři prosazovali vyšší cenu, přičemž část debaty se soustředila na to, zda má smysl chtít 52 dolarů, uvedly zdroje Bloombergu. Son se do diskuse zapojil a rozhodl se pro 51 dolarů s tím, že nestojí za to riskovat úspěch debutu kvůli dodatečným výnosům ve výši zhruba 100 milionů dolarů.

Sonův přístup k IPO odráží jeho pokračující dlouhodobou sázku na společnost Arm, jejíž čipy se nacházejí ve většině chytrých telefonů na světě. Společnost Arm také těží ze pozitivního sentimentu okolo umělé inteligence, což je posun v odvětví, který pomohl společnosti Corp. získat tržní hodnotu více než 1,1 bilionu dolarů.



Ocenění v rámci primární nabídky sice představuje pokles proti 64 miliardám USD, na kolik byla oceněna minulý měsíc, když SoftBank koupila podíl 25 procent, který nevlastnila, od svého fondu Vision Fund. Nicméně je vyšší než 40 miliard USD, za kterou chtěla prodat Arm výrobci čipů , o což se SoftBank pokusila v roce 2020. Tento krok rozzlobil zákazníky společnosti Arm, kteří nechtěli, aby se společnost, která dodává základní technologie používané v odvětví mobilních telefonů, dostala do rukou jediného kupce. Když byla tato dohoda loni zrušena kvůli námitkám antionopolních úřadů, Arm se zaměřil na IPO, při kterém chtěl být oceněn na 60 až 70 miliard dolarů, Společnost Arm sice dříve usilovala o získání 8 až 10 miliard dolarů při vstupu na burzu, ale tento cíl byl přinejmenším částečně snížen, protože SoftBank se rozhodla odkoupit zhruba 25% podíl, který drží její fond Vision. Tato transakce oceňovala společnost Arm na více než 64 miliard dolarů.

Akcie v rámci nabídky koupili také zákazníci Arm, včetně firem , Google, , Alphabet, Advanced Micro Devices, a Samsung, pro které Arm vyčlenil podíl za více než 700 milionů dolarů. SoftBank se rozhodla ponechat si větší část akcií Armu a investorům nabídnout pouze 10 %.



Arm se snaží přesvědčit investory, že má před sebou růst i mimo trh mobilních telefonů, kterému dominuje s podílem 99 procent. Slabá poptávka po mobilních telefonech v době globálního ekonomického zpomalení způsobila, že výnosy firmy stagnují. Za 12 měsíců do konce března celkové výnosy činily 2,68 miliardy dolarů, v předchozím roce to bylo 2,7 miliardy USD.



Společnost minulý týden investorům sdělila, že na trhu s cloud computing má podíl deset procent, a tedy větší prostor pro expanzi, protože tento trh má do roku 2025 růst ročním tempem 17 procent, mimo jiné díky pokroku umělé inteligence. Na trhu s automobily má podíl 41 procent, a tento trh by měl růst o 16 procent. U trhu s mobilními telefony očekává zvýšení jen o šest procent.



Oblastí, kterou investoři pozorně sledují, je napojení na Čínu kvůli geopolitickému napětí se Spojenými státy. Tržby v Číně se v loňském fiskálním roce na celkových tržbách Arm podílely 24,5 procenty.

IPO společnosti Arm je v letošním roce největší na světě, překonalo vstup na burzu společnosti Kenvue v hodnotě 4,37 miliardy dolarů, která je odnoží společnosti Consumer Health. IPO společnosti Arm by také mohlo být katalyzátorem pro IPO desítek technologických startupů a dalších společností, jejichž plány na vstup na burzu v USA se zasekly během nejhlubšího a nejdelšího období kotace od finanční krize v roce 2009. Vstup Armu na burzu je zároveň největším IPO v USA od října 2021, kdy výrobce elektromobilů Rivian Automotive nabídl 13,7 miliardy dolarů. IPO se rovněž zařadí mezi největší v historii technologického průmyslu, i když stále zůstává hluboko pod dvěma největšími: v roce 2014 debutovala úpisem za 25 mld. dolarů společnost Alibaba, Meta Platforms Inc., tehdy známé jako , pak vybrala v roce 2012 16 miliard USD.

Akcie společnosti Arm se budou obchodovat na trhu Nasdaq Global Select Market pod symbolem ARM.