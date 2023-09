Kauza Venator je u konce. Pro investory končí prohrou

Venator MTLs byla stejně jen riskantní sázka 1000 ks , takže ztráta byla marginální. Jen by mne zajímalo , jak se to "zrušení" stávajících akcií projeví na mém výpisu od Patrie? Jde mi to , jestli bude ztrátu "zrušením" akcií možno úplatnit i daňově?

robil