Lockhart: Jestli příští rok přijde snížení sazeb, bude to až na jeho konci

Dennis Lockhart stál v čele Federal Reserve Bank of Atlanta a v rozhovoru na Bloombergu uvedl, že vedení americké centrální banky se nyní snaží „nacítit“ vývoj v ekonomice a podle toho nastavovat monetární politiku. Ohledně „výše po delší dobu“ pak ekonom uvedl, že sazby zůstanou na vyšších úrovních po většinu roku 2024. Současné predikce Fedu pak ukazují, že „jestli příští rok přijde snížení sazeb, bude to až na jeho konci.“



Na otázku týkající se pravděpodobnosti hladkého přistání amerického hospodářství ekonom uvedl, že v současné době vypadá situace nadějně, protože probíhá „postupná dezinflace“. Ekonomika ale stále silně roste, a to tempem, které se pohybuje nad potenciálem. Trh práce se podle Lockharta posouvá směrem k větší rovnováze a pokud bude Fed trpělivý, může inflace klesnout bez toho, aby byly napáchány škody na trhu práce.



Ekonom hovořil o riziku opětovného zvednutí inflačních tlaků či zastavení dezinflace. On sám podle svých slov v této souvislosti sleduje zejména ceny energií. K tomu připomněl, že jde o položku, která je vyloučena při počítání inflace jádrové. Jenže její vliv se projevuje v široké škále cen zboží a služeb.



Jeffrey Gundlach z vedení společnosti DoubleLine je odborníkem zejména v oblasti dluhopisových investic a na CNBC hovořil o dalším vývoji v ekonomice a americké monetární politice. Poslední rozhodnutí Fedu, kdy nedošlo k dalšímu zvednutí sazeb, hodnotí investor jako jedno z nejlepších v historii. Klíčový je pak podle něj důraz, který šéf Fedu Powell kladl na slovo „opatrně“. Zapomínat by se pak podle Gundlacha nemělo na to, že stále probíhá kvantitativní utahování, tedy snižování rozvahy americké centrální banky.



Gundlach v souvislosti se zmíněnou opatrností v dalším nastavování monetární politiky řekl, že v americké ekonomice „je hodně dluhů“ a své zadlužení zvyšuje i vláda. Vyšší sazby se pak projeví vyššími úrokovými náklady, a i proto je dobré nepřehnat to s jejich zvedáním. V ekonomice je také podle experta řada protichůdných sil, jedny působí dezinflačně, druhé opačným směrem. V první skupině se mimo jiné nachází sama monetární politika či náklady spojené s bydlením. Ve druhé nyní najdeme ceny ropy nebo stávky.



Jak bylo uvedeno, Lockhart míní, že pokud budou sazby klesat, dojde k tomu až na konci příštího roku. Následující graf od Real Investment Advice nese nadpis: „Kupovat při zvedání sazeb, prodávat při jejich snižování.“Ukazuje totiž, že akciový trh má tendenci růst v době růstu sazeb a klesat při jejich poklesu:



Zdroj: Bloomberg, CNBC, X