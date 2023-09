Harvey: Inverze výnosové křivky je stále relevantní signál. Fed měl říci, že už skončil

Campbell Harvey z Duke University byl podle CNBC tím, kdo v osmdesátých letech začal jako první hovořit o signálu, který vysílá inverze výnosové křivky. Ta je dnes často zmiňována jako známka blížící se recese a ekonom na CNBC hovořil o tom, zda je situace tentokrát jiná, nebo ne.



Výnosová křivka v USA se dostala do inverze již před časem – výnosy dlouhodobějších vládních dluhopisů klesly pod výnosy obligací krátkodobých. V minulosti byl takový vývoj známkou blížící se recese. Ovšem jak zmínili na CNBC, nyní se objevují hlasy, že recese i přes inverzi stále nepřichází a tento signál může být tedy nyní zavádějící.



Harvey uvedl, že inverze křivky byla doposud bezchybným indikátorem a domnívá se, že mylné signály nevysílá ani nyní. Důležité podle něj je dívat se na zpoždění, s jakým recese v minulosti po nástupu do inverze přicházely. Podle ekonoma to bylo v průměru třináct měsíců, a proto je stále příliš brzy tvrdit, že tentokrát křivka vysílá falešný signál.



Během posledních čtyř recesí také podle profesora došlo před nástupem recese ke zmenšování míry inverze. Nyní je vývoj podobný, ale podle historie to neznamená, že by křivka přestala indikovat recesi. Z uvedeného také podle ekonoma plyne, že Fed udělal chybu, když pouze nezvedl sazby. Měl také říci, že už se zvedáním úplně skončil.



Harvey se dokonce domnívá, že Fed vypráví „falešný příběh“, který hovoří o tom, že inflace je stále vysoko nad tím, s čím by mohla být centrální banka spokojena. Podle ekonoma totiž současná data výrazně zvyšují oficiálně počítané náklady na bydlení, které jsou ale „ve skutečném světě v reálném čase“ mnohem nižší. I skutečná inflace je tak podle experta znatelně níže, než ukazují oficiální čísla.



Profesor svá slova doplnil tím, že „ceny nemovitostí stagnují nebo klesají, nájmy stagnují nebo klesají.“ Oficiální čísla tak hovoří o více než 7% růstu nákladů spojených s bydlením, ale podle experta je reálné číslo někde kolem 1 %. Pokud jej pak použije při kalkulaci celkové inflace, vychází na 1,5 % místo současných 3,7 %. Kdyby inflace v oblasti bydlení dosahovala 2 %, celková inflace by se pohybovala na 1,8 %.



Zdroj: CNBC, X