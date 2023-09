M&T dosáhla v pololetí rekordních výsledků. Chystá výplatu prvních dividend

Výrobce designového kování M&T 1997, a.s. zaznamenal v první polovině roku 2023 tržby 86,5 milionu korun při rekordním provozním zisku EBITDA 27,9 milionů korun a rekordním čistém zisku po zdanění ve výši 20,5 milionu korun. Představenstvo také rozhodlo o výplatě zálohy na dividendu ve výši 1 250 korun na akcii, která bude akcionářům vyplacena 15. listopadu.

Hospodářské výsledky 1H2023

Rodinná manufaktura M&T 1997, a.s., která vyrábí designové dveřní a okenní kování, zaznamenala v prvním pololetí letošního roku tržby na úrovni 86 546 tis. Kč, tedy o 543 tis. Kč vyšší oproti prvnímu pololetí loňského roku. Meziročně se jedná o nepatrný nárůst o 0,63 %. Společnost tak z pohledu tržeb plní letošní plány. Významný růst však zaznamenal provozní zisk EBITDA, který vzrostl meziročně o 15,79 % na 27 933 tis. Kč. Čistý zisk po zdanění pak dosáhl 20 481 tis. Kč a meziročně tak vzrostl o 21,42 %.

Do vyšší ziskovosti se podle firmy projevila stabilizace cen energií a materiálů, pozitivní efekt měly také mírně nižší mzdové náklady. Společnost očekává, že tyto efekty vydrží do konce roku a podpoří tak rekordní výsledky. „Letošní rok se daří plnit stanovené finanční plány a očekáváme, že bychom měli naše cíle za celý rok splnit,“ komentuje dosavadní hospodaření předseda dozorčí rady a majoritní akcionář Ivo Ulich.

Pro letošní rok si společnost stanovila cíl tržeb 188 798 tis. Kč, provozní zisk EBITDA 43 990 tis. Kč a čistý zisk po zdanění 31 289 tis. Kč. Při splnění plánu by se jednalo o historicky rekordní období. Již první pololetí tohoto roku je pro firmu historicky nejlepším pololetím vůbec.

Výplata prvních dividend

„Společnost M&T 1997 je z pohledu ziskových marží premiantem pražské burzy a těší nás, že je v současnosti i aspirantem na českou dividendovou špičku. Firma je zdravě a konzervativně řízena a věřím, že bude pro mnohé investory stabilním článkem dividendového portfolia,“ říká František Bostl ze skupiny STARTEEPO, která skrze svůj fond CZEGG VENTURES ovládá více než 22 % akcií společnosti a je tak druhým nejvýznamnějším akcionářem.

Představenstvo společnosti již rozhodlo o výplatě zálohy na dividendě ve výši 1 250 Kč na akcii. Rozhodným dnem pro výplatu zálohy na dividendu byl stanoven 13. říjen a datum výplaty 15. listopad. K poslední známé ceně akcie 33 000 Kč se jedná o hrubý dividendový výnos 3,79 %. „Jedná se nyní o výplatu zálohy na dividendu za první pololetí a osobně očekávám, že v případě naplnění celoročního plánu hospodaření navrhneme řádnou výplatu dividendy ve výši dalších 1 250 korun na akcii v příštím létě. Celkově bychom tedy rádi za celý rok 2023 vyplatili 2 500 korun na akcii,“ dodává Ivo Ulich. Hrubý dividendový výnos by tak pro následujících 12 měsíců dosáhl dvojnásobku, tedy 7,58 %.

Snížení základního kapitálu

Již dříve společnost oznámila potřebu snížit výši základního kapitálu, který se při loňské transformaci na akciovou společnost nastavil příliš vysoký, a technicky tak doposud omezoval jakékoliv výplaty podílu na zisku. Blížící se valná hromada, kterou brzy M&T 1997, a.s. ohlásí, tento základní kapitál sníží o 30 %, a to z dosavadních 128 000 tis. Kč na 89 600 tis. Kč. „Letošní úpravu výše základního kapitálu vnímáme jako definitivní řešení pro budoucí pravidelnou výplatu dividend, která dovolí vyplácet dle našeho dlouhodobého plánu minimálně 60 % čistého zisku našim akcionářům,“ uzavřel Ulich.

Dobruška ušetří za energie, Bratislava přitáhne nové klienty

V letošním roce staví M&T 1997 v Dobrušce ve svém výrobním závodu novou fotovoltaickou elektrárnu včetně bateriového úložiště. Celý systém by měl být v provozu do konce října letošního roku a ušetřit by měl firmě až čtvrtinu roční spotřeby elektrické energie.

Společnost také v září otevřela úplně nový showroom v Bratislavě, kde hodlá významně posílit své obchodní aktivity. Skrze showroomy či eshop společnost prodává téměř 20 % zboží a na export jde necelých 9 % produkce, kde významný podíl má právě Slovensko. Investicí do nového showroomu sleduje společnost větší zásah na tamním trhu a i podporu přímých prodejních kanálů.