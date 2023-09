Philip Morris ČR meziročně snížil zisk. Propisují se energie a inflace i přesun zákazníků od cigaret k bezdýmným produktům

Společnosti ČR, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi, klesl v letošním prvním pololetí meziročně čistý zisk o 9,7 procenta na 1,7 miliardy Kč. Důvodem byly zejména vyšší výrobní náklady zapříčiněné inflací. Tržby bez spotřební daně a DPH se snížily o jedno procento na 9,7 miliardy Kč. Celkové prodeje tabákových výrobků v Česku a na Slovensku v prvním pololetí meziročně poklesly o 10,3 procenta, oznámila dnes firma na webu. Firma podle generální ředitelky Andrey Gontkovičové i letos pozoruje klesající trend prodejů cigaret, a to i kvůli výraznému poklesu prodejů v příhraničních oblastech. Akcie odpovídají na pražské burze poklesem o procento k 17220 Kč/akcie.



"Tak jak jsme očekávali, do našich finančních výsledků se v roce 2023 významně propisuje několikanásobný růst nákladů na energie i další inflační vlivy. Na vzestup cen jsme také na začátku druhého čtvrtletí reagovali významným navýšením mezd našich zaměstnanců," uvedla v tiskové zprávě ředitelka.



Firma i letos pozoruje pokles prodejů cigaret. Změna podle ní souvisí také s postupným přechodem kuřáků od klasických cigaret k bezdýmným produktům, v nichž se na rozdíl od obvyklých cigaret tabák zahřívá.



"Tuto lepší volbu, než je pokračování v kouření cigaret, si v Česku a na Slovensku zvolil už téměř jeden milion dospělých kuřáků. Jsme rádi, že téměř tři čtvrtiny z nich můžeme označit za kuřáky bývalé," dodala Gontkovičová.



Celkový počet uživatelů bezdýmných výrobků IQOS v Česku a na Slovensku se podle firmy v prvním pololetí zvýšil na více než 940.000, z toho přibližně 680.000 uživatelů přešlo výhradně na IQOS.



Celkový kombinovaný trh cigaret a nahřívaných tabákových výrobků se odhadem snížil oproti loňskému prvnímu pololetí o 9,8 procenta na 7,7 miliardy kusů, na Slovensku o 5,5 procenta na 3,4 miliardy kusů. je nadále jedničkou na obou trzích s odhadovaným tržním podílem 39,6 procenta v České republice a 53,7 procenta na Slovensku. Z pohledu obchodní činnosti byla pro firmu nejvýznamnější událostí prvního pololetí konsolidace portfolia tradičních cigaret a vstup do nového segmentu, a sice na trh jednorázových e-cigaret.



Philip Morris ČR zaměstnává přes 1100 lidí. S akciemi společnosti se obchoduje na pražské burze. Zároveň vlastní 99procentní obchodní podíl v dceřiné společnosti Slovakia registrované na Slovensku.