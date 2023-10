Trhy v Evropě v úvodu porostou. Nový šéf Erste, změny podílů v Monetě a šéf pražské burzy v podcastu MakroMixér pro privatizaci dalšího podílu ČEZ

Futures napovídají o úvodním růstu na trzích v Evropě. Na titulech, obchodovaných na pražské burze, přichází zpráva o novém CEO skupiny a změně podílu v bance Moneta. Hostem podcastu MakroMixér s hlavním ekonomem Patria Finance Honzou Burešem byl šéf pražské burzy Petr Koblic.

Futures: Euro Stoxx 50 +0,2 %, DAX +0,2 %, CAC +0,1 %, FTSE +0,3 %.

Peter Bosek nahradí v roli CEO Group stávávajího šéfa Willi Cernka počínaje červencem 2024. Zpráva není překvapivá, o chystané personální změně trh spekuloval a Bosek byl označován na nejpravděpodobnějšího kandidáta.

Změny podílů v Moneta: Mythessa Holdings Limited, za kterou stojí J&T, zvyšuje podíl na 11,43 % z dosavadních 10,45 %. Naopak Manecomte, za kterou stojí Belviport a Pavel Tykač, snižuje podíl na 11,43 % z 12,03 %.

Jak správně pracovat s akciemi? Jak by mohlo vypadat správně složené portfolio a jak vypadá to osobní? Proč není idea zestátněného vůbec dobrý nápad a proč naopak je skvělým nápadem privatizace další části ? Jak v Česku motivovat nové investory a pomohly by zaměstnanecké akcie? V čem jsou absurdní a zastaralá kritéria účasti českých akcií ve světových indexech? I o tom je aktuální díl podcastu MakroMixér hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše a šéfredaktora Hlídacípes.org Roberta Břešťana. Hostem je Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, člen představenstva vídeňské burzy a prezident evropské federace burz FESE. Výstupy z podcastu MakroMixér naleznete na Patria.cz a Hlidacipes.org a samotné podcasty ve službách Spotify, Podcasts, Google Podcast či SoundCloud.