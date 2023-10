Rozbřesk: Trhy vyhlíží payrolls, v Česku pak také srpnový maloobchod

V posledních týdnech se na jedné straně kupí zprávy, které snižují odhad českého růstu (zejména v důsledku slabšího výkonu evropského průmyslu), a na druhé zvyšují inflační výhled na příští rok. Na prvním místě je to důsledek rozhodnutí vlády znovu zavést a také navýšit některé “zelené poplatky” v energetice. Domácnosti budou muset od ledna v případě elektřiny znovu platit poplatek za obnovitelné zdroje (500 kč/MWh) a pravděpodobně dojde k navýšení poplatku za distribuci o 20-30 %. Do toho přichází prudší než očekávaný růst cen ropy a benzínu a také slabší koruna (zejména vůči americkému dolaru). To vše jsou faktory, které budou tlačit inflaci oproti našim původním očekáváním na začátku příštího roku vzhůru. V tuto chvíli tak předpokládáme, že klíčová lednová inflace (v roce 2024) poklesne méně výrazně - spíše do blízkosti 3,5-4 % než do blízkosti 3 % (náš původní odhad). A v důsledku toho také bude celkové inflaci trvat déle, než se dostane do tolerančního pásma ČNB - tedy alespoň pod 3 %.



Na druhé straně základní “velký příběh” se nemění. Inflace v příštím roce spadne do “nižších jednociferných pater” a vytvoří se prostor pro pokles úrokových sazeb. Nutkání sazby snižovat bezesporu budou podporovat i slabší výsledky české ekonomiky dané primárně klopýtajícím průmyslem - slabé zakázky některých odvětví mohou nakonec vést k lehkému nárůstu počtu nezaměstnaných na začátku příštího roku. To by mělo posílit argumenty pro uvolněnější měnovou politiku.



Proti uvolňování na druhé straně budou stále hovořit málo ukotvená inflační očekávání a vyšší globální sazby. Je to především jestřábí nastavení amerického Fedu a výprodeje na globálních dluhopisových trzích, které činí z koruny “zranitelné zboží”. A ČNB nebude chtít riskovat cestu, kterou se vydala polská centrální banka (NBP). Proto nadále předpokládáme, že první pokles úrokových sazeb v Česku přijde až na prosincovém zasedání centrální banky.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna žije nervozitou před dnešními payrolls a zůstává v defenzivě. Pokud se potvrdí naše odhady a trhy uvidí slabší číslo, mohou si paradoxně oddychnout (díky úlevě na dluhopisových trzích). V takovém případě by i koruna mohla zastavit své ztráty. Zvlášť pokud by dnes čísla z maloobchodu potvrdila pokračující lehké oživení spotřeby českých domácností.



Eurodolar

Eurodolar se včera posunul nad včerejší úroveň, když dolarová výnosová křivka se již nedokázala dostat výše. Naopak dolarové sazby šly mírně dolů v souladu s relativně umírněnou rétorikou přicházející z Fedu. Jak Daly, tak Barkin nehorovali ve svých vystoupeních za další zvýšení sazeb.

Dnes se trh pochopitelně soustředí na oficiální americká data z trhu práce. Naše očekávání jsou nastavena blízko tržnímu konsensu, ale slabší ADP report připouští i možnost slabšího výsledku. Ten by asi podpořil eurodolar, který by mohl dále umazat ztráty z předchozích dní.



Regionální Forex

Prezident NBP Glapinski včera trhům na tiskové konferenci potvrdil, že polská centrální banka hodlá dále postupným způsobem snižovat úrokové sazby. Pro zlotý je to v tuto chvíli neutrální zpráva, ale pokud bude NBP opravdu dále tlačit sazby pod úroveň Fedu (či např. Bank of England), tak se polská měna bude stávat stále více zranitelná.



Akcie

Americké akciové trhy včera nedokázaly navázat na středeční pozitivní seanci a hned v úvodu prudce klesaly. V druhé polovině obchodování ovšem akcie nalezly půdu pod nohama a většinu z těchto úvodních ztrát dokázaly umazat. Index Dow Jones zavřel de facto beze změny, zatímco S&P 500 odepsal 0,13 % a Nasdaq 100 ztratil 0,36 %. Hvězdou včerejšího dne se staly akcie společnosti Mirati, které skokově posílily o více než 45 % poté, co společnost Sanofi oznámil, že zvažuje akvizici tohoto výrobce léků proti rakovině. Na druhé straně spektra stály akcie výrobce elektromobilů Rivian, který oznámil plán na vydání konvertibilních dluhopisů v objemu 1,5 mld. USD. Tato zpráva poslala tento titul o 23 % níže.