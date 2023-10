Saúdská Arábie ?bude pokračovat v dobrovolném omezení těžby ropy o milion barelů denně až do konce letošního roku. Oznámilo to dnes podle agentury Reuters tamní ministerstvo energetiky. Dodalo, že těžba bude v listopadu a prosinci činit zhruba devět milionů barelů denně.



Saúdská Arábie, která je klíčovým členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), přikročila k dobrovolnému snížení těžby v červenci. Toto snížení doplňuje širší dohodu kartelu a jeho spojenců včetně Ruska o omezení dodávek na trh, jejímž cílem je podpořit ceny ropy.



Rusko přikročilo ke dvěma samostatným dobrovolným omezením dodávek. V dubnu se rozhodlo snížit do konce roku těžbu o půl milionu barelů denně a v srpnu uvedlo, že do konce roku omezí vývoz o 300.000 barelů denně, píše Reuters.



Ruský vicepremiér Alexandr Novak dnes potvrdil, že omezení vývozu zůstane v platnosti do konce roku. Dodal však, že Moskva příští měsíc posoudí, zda by měla upravit omezení těžby. "Příští měsíc se uskuteční analýza trhu s cílem získat podklady pro rozhodnutí, zda omezení těžby prohloubit, nebo těžbu zvýšit," prohlásil.