Ropná firma Exxon koupí za 59,5 miliardy USD konkurenční firmu Pioneer

Americká ropná společnost Mobil koupí svého konkurenta Pioneer Natural Resources. Transakce v hodnotě 59,5 miliardy USD (1,4 bilionu Kč) se uskuteční formou výměny akcií a je největším převzetím Exxonu od nákupu firmy Mobil Oil v roce 1998 a největší akvizicí v letošním roce. se díky převzetí stane největším producentem na největším americkém ropném poli a zajistí si desetiletí nízkonákladové těžby, uvedla agentura Reuters.



Včetně dluhu je hodnota transakce 64,5 miliardy USD. Akcionáři firmy Pioneer obdrží za každou svoji akcii 2,3234 akcie Exxonu. Transakci schválily správní rady obou společností, musí ji ještě schválit akcionáři firmy Pioneer. Očekává se, že dokončena bude v první polovině příštího roku.



Firma se v posledních letech vymanila z období hlubokých ztrát a obrovských dluhů. Mimo jiné snížila náklady a prodala řadu aktiv, pomohly jí ale také vysoké ceny energií vyvolané invazí Ruska na Ukrajinu. Loni firma vykázala rekordní zisk a začala zkoumat možnosti, jak by se mohla více angažovat v těžbě z břidlic v USA.



"Kombinované schopnosti našich dvou společností zajistí dlouhodobou tvorbu hodnoty, která výrazně převyšuje to, čeho by byla schopná každá z nich samostatně," uvedl generální ředitel Exxonu Darren Woods v prohlášení. Woods odmítá tlak investorů a politiků, aby změnil strategii a začal se více orientovat na obnovitelné zdroje, jako evropské ropné společnosti. Čelil kvůli tomu silné kritice.



Akvizicí získá dominantní postavení v Permské pánvi bohaté na ropu, která se rozkládá mezi západním Texasem a Novým Mexikem. Permská pánev je nejžádanější oblastí amerického energetického průmyslu díky relativně nízkým nákladům na těžbu ropy a plynu. Podle analytiků firmy RBC Capital Markets má Pioneer na hrubé těžbě v Permské pánvi podíl devět procent a šest procent. Pioneer patří spolu s firmami a ke třem největším producentům ropy v oblasti, je pátý.



Pioneer je jednou z nejúspěšnějších ropných firem vzešlých z břidlicové revoluce, která za necelých deset let změnila USA z velkého dovozce ropy v jejího největšího producenta. Firma rostla díky nákupům, včetně převzetí firem DoublePoint Energy a Parsley Energy v roce 2021.



Odborníci minulý týden agentuře Reuters řekli, že a Pioneer mají velkou šanci, že antimonopolní úřad schválí jejich spojení, i když bude podrobeno přísné kontrole. Mohou totiž argumentovat tím, že i když z nich bude největší těžař v Permské pánvi, na globálním trhu s ropou a plynem budou mít jen nepatrný podíl.



Exxon koupil v roce 1998, tedy dlouho před začátkem těžby ropy z břidlic, firmu Mobil Oil za 81 miliard USD. V roce 2009 pak za zhruba 36 miliard USD koupil XTO Energy. Převzetí firmy Pioneer překoná i akvizici BG Group firmou za 53 miliard USD v roce 2016, která firmu dostala na vrchol trhu se zkapalněným zemním plynem.