Reuters: Čína ušetřila miliardy nákupem ropa ze sankcionovaných zemí

Čína již letos ušetřila téměř deset miliard USD (231,4 miliardy Kč) díky rekordním nákupům ropy ze zemí, na které se vztahují západní sankce. Vyplývá to z výpočtů agentury Reuters, která vycházela z údajů od obchodníků a rejdařů. Nezamýšleným důsledkem sankcí uvalených Spojenými státy a dalšími zeměmi na Rusko, Írán a Venezuelu tak bylo snížení nákladů na dovoz pro rafinerie v Číně, která ale také často tyto jednostranné sankce kritizuje.



Čína je druhým největším konzumentem ropy na světě. Nižší dovozní ceny jsou přínosem, protože podporují výkon a marže a umožnily lukrativní vývoz nafty a benzinu státními rafineriemi. Čínské nákupy jsou také záchranným lanem příjmů pro Moskvu, Teherán a Caracas, jejichž ekonomiky jinak omezují západní sankce a pokles investic.



Podle údajů firem sledujících tankery Vortexa a Kpler Čína přepravila za prvních devět měsíců letošního roku po moři rekordních 2,765 milionu barelů ropy denně z Íránu, Ruska a Venezuely. Tyto tři země se na celkovém dovozu ropy do Číny ve sledovaném období podílely zhruba čtvrtinou. Loni to bylo 21 procenty a v roce 2020 jejich podíl činil 12 procent, vyplývá z analýzy Reuters.



Úspory sice představují jen zlomek hodnoty čínského dovozu, ale mají význam pro nezávislé rafinerie, které aktivně vyhledávají výhodné nabídky, uvedl Kang Wu, analytik firmy S&P Global Commodity Insights.



Čínské ministerstvo zahraniční na konkrétní otázky zaslané agenturou Reuters neodpovědělo. V zaslaném prohlášení zopakovalo svůj postoj, že Peking je proti jednostranným sankcím a že normální čínský obchod si zaslouží respekt a ochranu.



Analýza Reuters porovnává, kolik by čínští dovozci zaplatili při nákupu podobné ropy od producentů, na které se nevztahují sankce. Dovozem z Ruska Čína za devět měsíců letošního roku ušetřila 4,34 miliardy USD. U dovozu venezuelské ropy ušetřila v průměru deset dolarů za barel proti srovnatelné kolumbijské ropě. Při nákupu íránské ropy pak ušetřila 15 dolarů za barel proti ropě z Ománu. Celkové úspory z nákupu venezuelské ropy tak činily 1,17 miliardy USD a z íránské ropy 4,2 miliardy USD.



Protože státní rafinerie Sinopec a PetroChina upustily od nákupu íránské a venezuelské ropy, končí tato ropa převážně u menších provozovatelů rafinerií přezdívaných teapot, tedy čajové konvičky. Tyto menší rafinerie mají obvykle kapacitu zpracování 100.000 až 200.000 barelů ropy denně a jsou méně významné, než obrovské rafinerie, ale hrají důležitou roli, protože pomáhají pokrývat poptávku po rafinovaných produktech v daném regionu. Jsou však omezené kvótami na dovoz ropy.