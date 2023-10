Rozbřesk: Zlotý se těší na víkendové parlamentní volby v Polsku a již nyní zpevňuje

Zlotý jakoby se již nemohl dočkat nedělních parlamentních voleb v Polsku a s každým dalším dnem posiluje. Nehledě na aktuálně příznivější sentiment na trzích s rizikovými aktivy může totiž polská měna v naději vyhlížet změnu vlády a s ní i hospodářské politiky. Jak jsou tedy v Polsku rozdány před víkendem karty?

V průzkumech sice vede již osm let vládnoucí křesťansko-sociální strana Právo a spravedlnost (PiS), avšak její náskok není před hlavní opoziční silou - Občanskou platformou - nijak přesvědčivý (35% v. 27%). Ve hře jsou však tři další volební uskupení s podporou na hranici 10 %. Výsledek těchto tří menších stran ve volbách pak fakticky rozhodne o tom jakým směrem se Polsko v následujících letech bude ubírat. Dvě z opozičních stran - Lidovci a s postkomunistická Levice - jsou totiž připraveny utvořit vládu s Občanskou platformou. Naopak, extrémně pravicová Konfederace by zřejmě byla ochotna podporovat vládu vedenou Kaczyńského (PiS). Podle posledních průzkumů se přitom zdá, že by opozice mohla v dolní komoře Sejmu ukořistit těsnou většinu a to právě může být jedním z důvodů proč se zlotému daří.

Z pohledu polské měny by se s příchodem nové vlády mohly totiž změnit tři důležité fundamenty. Za prvé, nová liberálně orientovaná vláda by zřejmě velmi rychle urovnala vztahy s Bruselem, které zůstávají s ohledem na dříve provedenou reformu soudnictví zůstávají napjaté. Fakticky by tak mohlo dojít odblokování grantů a levných půjček z evropského Fondu Obnovy. Za druhé, výhra opozice může přinést zpřísnění měnové politiky, neboť většina členů Výboru pro měnovou politiku byla vybrána a jmenována vládnoucí PiS a jejich ochota podporovat novou vládu relativně umírněnou měnovou politikou NBP se může rychle vytratit. A konečně, výhra silně pro-evropsky laděné opozice může dostat v Polsku do popředí i úvahy o přijetí eura (která např. v programu Občanská platforma). Není sice pravděpodobné, že by během následujícího čtyřletého volebního období mohlo k přijetí eura v Polsku dojít, ale již pouhé přípravy k tomuto kroku mohou vést k politikám, jež doručí na nižší inflaci a stabilnější měnový kurz.

V Polsku tedy půjde o víkendu o hodně a to nejenom v politické rovině. V neděli po jednadvacáté hodině až se uzavřou volební místnosti bude rozhodnuto. Volební výsledky budou sice k dispozici již v pondělí nad ránem, nicméně povolební vyjednávání se zřejmě tentokrát potáhnou déle.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna již dokázala plně vstřebat překvapivě nízký výsledek tuzemské inflace a usadila se v těsné blízkosti 24,50 EUR/CZK. K tomu pomáhá i prudká negativní korekce amerických výnosů a zlepšující se tržní nálada, která hraje do karet celé paletě rizikových aktiv. Při absenci domácích makro čísel bude dnes korunu zajímat především vývoj na hlavních trzích a zvláště pak výsledek zářijové inflace ve Spojených státech (viz eurodolar).



Eurodolar

Prudká negativní korekce výnosů amerických dluhopisů posunula včera eurodolar nad hranici 1,06. Korekci spustila na začátku týdne relativně umírněná rétorika Fedu, která začala zdůrazňovat, že prudký nárůst výnosů za centrální banku “odpracuje” další eventuální zvýšení úrokových sazeb. V relativně umírněném duchu se navíc nesl i včera zveřejněný zápis z posledního jednání Fedu, který ukázal na to, že větší členů vedení Fedu vidí makroekonomická rizika jako vyrovnaná.

Vrcholem tohoto týdne z pohledu globálně zveřejňovaných makro dat bude dnes odpoledne publikovaný výsledek zářijové americké inflace. My společně s trhem očekáváme, že meziroční celková i jádrová inflace díky negativnímu bazickému efektu dále poklesne. Ovšem půjde o pokles zcela minimální a trh může váhat, jak se k takovému výsledku vedení Fedu postaví. Každopádně eurodolar se musí mít na pozoru před jakýmkoliv pozitivním inflačním překvapením (především pak u jádrové složky) - to by mohlo dostat listopadové zvýšení sazeb Fedu zpět do hry, což by pochopitelně prospěl i dolaru.