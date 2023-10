Akcie odpoledne stoupají i přes vyšší výnosy

Zatímco Evropa v úvodu obchodování váhala, Amerika se vydává hned vzhůru. A jak to bývá, ukazuje následně směr také evropským trhům. Klíčové zámořské indexy jako S&P500 nebo Nasdaq Comp. rostou asi o 0,8 pct. Zisky evropských indexů jsou sice skromnější, ale na několik desetin procenta se už dostaly.

Akcie se vydávají vzhůru i přes nárůst dluhopisových výnosů. Americký 10Y výnos je dnes o 10 bodů výš, ovšem nevadí to ani (obvykle citlivým) techům, takže může růst celý trh. Vypadá to, že odpoledne u investorů převládá snaha se z bezpečí přesunout více do rizika za potenciálním ziskem. Do hry může vstupovat naděje na deeskalaci na Blízkém východě, když se na místo chystá dorazit americký prezident. Dále také mohou působit očekávání před dalšími výsledky firem, neboť bankovní čísla zatím vypadají velmi dobře.

Eurodolar zůstává v klidu. Během dneška se jen líně sune vzhůru na 1,0635. Ropa mírně ztrácí a své úvodní zisky nenahradilo ani zlato. Pro korunu je dnešek lehce pozitivní, přičemž svou roli podle nás sehrává jak nálada ve světě, tak pokračující posilování zlotého po volbách. Pár euro-koruna se pohybuje kolem 24,65.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6475 -0.1273 24.7191 24.6353 CZK/USD 23.3725 -0.4303 23.4900 23.3695 HUF/EUR 386.3766 -0.3011 388.7902 386.0684 PLN/EUR 4.4640 -0.0604 4.5077 4.4558

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7112 0.4150 7.7148 7.6799 JPY/EUR 157.8690 0.4412 157.8800 157.1920 JPY/USD 149.7000 0.0869 149.7570 149.4160

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8657 0.0030 0.8672 0.8646 CHF/EUR 0.9508 0.4166 0.9521 0.9490 NOK/EUR 11.5520 0.2478 11.5562 11.4822 SEK/EUR 11.5335 -0.5437 11.5891 11.5226 USD/EUR 1.0546 0.3569 1.0549 1.0524

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5810 -0.3534 1.5903 1.5785 CAD/USD 1.3626 -0.2781 1.3655 1.3612