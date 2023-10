Netflixu ve třetím čtvrtletí přibylo devět milionů předplatitelů, akcie vystřelily vzhůru

Streamovací platformě ve třetím čtvrtletí přibylo výrazně více předplatitelů, než se očekávalo. Společnost ve středu večer uvedla, že od července do konce září získala téměř devět milionů nových abonentů, zatímco analytici předpovídali nárůst o šest milionů uživatelů dle konsensu agentury Reuters. Celkem má nyní platforma celosvětově 247 milionů předplatitelů.



Netflix zároveň oznámil zvýšení předplatného za některé své služby pro zákazníky ve Spojených státech, Británii a Francii. Například cena prémiového tarifu v USA, který je bez reklam, stoupla o tři dolary (70 Kč) měsíčně na 22,99 dolarů (539 Kč).



Akcie Netflixu na tyto zprávy reagovaly posílením o více než deset procent.



Příjmy společnosti ve třetím čtvrtletí dosáhly 8,5 miliardy dolarů (199 miliard Kč), což analytici očekávali. Ve čtvrtém čtvrtletí očekává příjmy 8,7 miliardy dolarů (204 miliard Kč), což je o něco méně než analytici.



Za výrazním zvýšením počtu předplatitelů firma vidí opatření proti sdílení přístupových hesel mezi uživateli a také zásobu stále nových pořadů. Letos chce do jejich produkce investovat celkem 13 miliard dolarů (305 miliard Kč). Firma původně počítala se 17 miliardami dolarů (398 miliardami Kč), ale do jejích plánů zasáhly stávky v Hollywoodu.