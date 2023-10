Čínská Country Garden nezaplatila splátku dluhu, věřitelé chtějí jednat

Čínská realitní společnost Country Garden ani v odkladném termínu neuhradila splátku dluhopisů, jejich držitelé proto chtějí okamžitě zahájit s firmou jednání. S odkazem na tři zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Country Garden měla do středy zaplatit kupon v celkovém objemu 15 milionů dolarů (asi 351 milionů Kč) a teď jí hrozí bankrot.



Existují dvě skupiny držitelů dluhopisů, které usilují o jednání o restrukturalizaci dluhu, přičemž jedna z hlavních skupin je blízko jmenování společnosti Moelis nebo PJT coby finančních poradců, uvedly zdroje. Tato skupina drží zahraniční dluhopisy firmy v objemu asi dvou miliard dolarů a skládá se z mezinárodních investorů a správců fondů, uvedl jeden ze zdrojů.



Country Garden se tak po China Evergrande Group zřejmě stala další velkou čínskou realitní společností, která nesplácí své zahraniční závazky. Podnik má dluh za 11 miliard dolarů a dalších šest miliard dolarů v zahraničních půjčkách. Jeho selhání by znamenalo jednu z největších restrukturalizací podnikového dluhu v Číně. Případná platební neschopnost firmy zvyšuje obavy o zotavení čínské ekonomiky po pandemii covidu-19, protože realitní sektor se na hrubém domácím produktu (HDP) v Číně podílí téměř jednou třetinou.



Sama Country Garden se zatím nevyjádřila, zda poslední platbu provedla. Ve středu oznámila, že pravděpodobně nebude schopna splnit většinu nadcházejících splátek zahraničního dluhu.



Dnes firma na svém oficiálním účtu WeChat napsala, že její zakladatel a jeho dcera, která je předsedkyní představenstva, jsou jako obvykle v práci. Podle Reuters tak popřela zprávy na síti, podle kterých dvojice opustila zemi.