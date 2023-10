Rozbřesk: Dolarová výnosová křivka stále čelí brutální volatilitě a Maďaři sníží sazby o 50 bodů?

Po předvídatelném a v zásadě plynulém snižování úrokových sazeb v předchozích měsících čeká dnes Maďarsko zajímavější rozhodnutí centrální banky. Národní banka Maďarska (MNB) totiž na svém posledním zasedání zdůraznila, že opouští režim “autopilota” a veškerá další rozhodnutí se již budou více řídit příchozími daty. Během dnešního zasedání bankovní rady MNB je tudíž na stole více možností.

Připomeňme, že inflace v Maďarsku klesla ze srpnových 16,4 % meziročně na 12,2 % v září, což by mohlo být silným argumentem pro snížení sazeb o dalších 100 bazických bodů. Na druhou stranu zpomalení jádrové inflace bylo méně působivé (z 15,2 % na 13,1 %), což může MNB tlačit k jisté opatrnosti. Každopádně naše prognóza inflace ukazuje, že celková meziroční inflace může v říjnu klesnout k 10 % (resp. jádrová inflace k 11 %), takže Maďarsko může mít kladnou reálnou úrokovou sazbu a to i v případě, že dnes budou sazby sníženy o 100 bodů.



Dalším hlavním pozitivním (makroekonomickým) momentem je rychlé zlepšování maďarské obchodní bilance a bilance běžného účtu, které podporuje forint. Není divu, že HUF dokázal v průběhu měsíců významně posílit a utáhnout tak měnové podmínky, což je další silný argument pro agresivní snížení úrokových sazeb MNB.



Naopak problematický může být pro MNB vývoj na zahraničních trzích, kde šly dlouhé úrokové sazby prudce nahoru stejně jako ceny ropy. To by mohlo vést MNB k obezřetnosti.



Z domácích faktorů, které hovoří proti agresivnímu snižování sazeb, pak zmiňme vývoj ve fiskální a mzdové oblasti. Jednak vláda naznačuje, že utažení rozpočtové politiky bude pomalejší, než se čekalo (při absenci peněz z fondů EU deficit jen těžko klesne na cílených 2,9 % HDP), a jednak ve hře je i razantní zvýšení minimální mzdy, které udrží růst mezd v příštím roce nad 10 % meziročně.



Sečteno a podtrženo: počítáme s tím, že MNB dnes sice sníží základní úrokovou sazbu, avšak jen opatrně - tedy o 50 bazických bodů (13 % na 12,5 %). Doprovodný komentář k rozhodnutí o sazbách by přitom měl zůstat relativně umírněný s tím, že by mohl implikovat, že si MNB podobný krok zopakuje i na listopadovém zasedání.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera v rámci volatilní seance nakonec ocenila pokles amerických delších výnosů a setrvává na dostřel úrovně 24,60 EUR/CZK. Člen bankovní rady Jan Procházka se v našem podcastu MakroMixer vymezil vůči tržním sázkám na rychlý pokles sazeb. Dvojí snížení sazeb už letos a sazby na 3,5 % už na konci příštího roku je podle jeho hodnocení “strašně rychlé” a sám necítí, že by měla bankovní rada jít se sazbami tak nízko a tak rychle.



Eurodolar

Výnos desetiletého vládního dluhopisu včera ráno překonal hranici 5 %, což byla zřejmě záminka pro některé velké hráče na trhu, aby uzavřeli krátké pozice a výsledkem byl celkem markantní propad dlouhých dolarových sazeb. To se odrazilo i na obchodování s eurodolarem, který vystřelil vzhůru směrem k 1,07.

Pomineme-li rozjezd kvartální výsledkové sezóny (velkých technologických) firem v USA, tak by pro eurodolar měly být hlavní událostí výsledky předběžných údajů indexů podnikatelských nálad v eurozóně. Připomeňme, že indexy PMI se dosud nacházejí v pásmu recese (tj. pod 50 body).



Akcie

Zámořské indexy uzavřely úvod týdne bez větších změn. Dařilo se zejména technologickým titulům. Z těch největších jmen na akciovém parketu byla včerejším vítězem Nvidia (NVDA), která připsala v průběhu obchodování téměř 4 %. Na druhé straně stojí akcie FMC Corporation (FMC), které odepsaly téměř 14 %. Zajímavá byla i včerejší zpráva od společnosti Hess (HES), kterou kupuje Chevron (CVX). Akcionáři Hessu budou vyplaceni v akciích Chevronu v poměru 1,025 za 1 akcii Hessu. Investoři nicméně reagovali negativně na zprávu o tom, že transakce bude vyplacena v akciích Chevronu a ten oslabil o 3,5 %. Hlavní akciové indexy končily včerejší den následovně: S&P 500 -0,17 %, Nasdaq 100 +0,27 % a Dow Jones -0,58 %.