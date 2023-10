Slabá evropská data tlačí výnosy dál dolů, akcie na tom však nerostou

Včerejší sešup amerických dluhopisových výnosů, které se odrazily dolů poté, co 10Y splatnost dosáhla 5 procent, má dozvuky i dnes. Výraznější pokles však sledujeme na evropských výnosech, poté co za odhady zaostaly indexy nákupních manažerů. Německá 10Y splatnost je dole o 7 bps.

Předběžná data za říjen ukázala, že na tom je aktivita v průmyslu i službách ještě o trochu hůř než v září. V dílčích případech (německý průmysl) sice vidíme drobné zlepšení, ale celkový obrázek za eurozónu je velmi slabý. PMI se nachází na úrovních 43,0 (průmysl) a 47,8 (služby), přičemž neutrální hodnotou je 50 bodů. A zhoršení vidíme i v Británii.

Euro se dopoledne vzdává části včerejších zisků, když se vůči dolaru obchoduje pod 1,0650. Akciím sice vyhovují nižší výnosy, ale evidence slabší ekonomiky jim tolik nesvědčí. Evropské indexy se nacházejí mírně v záporu.

Americké akciové trhy ze včerejška nakonec velké zisky nevytěžily (Wall Street zavírala smíšeně), ale začátek dnešního obchodování by podle futures měl být lehce zelený.

Během dne je třeba se dívat na to, co dělá dluhopisový trh, tedy jestli včerejší obrat pokročí, nebo se ukáže jen jako důsledek jednorázového zavírání pozic. Krom toho do hry budou výrazněji promlouvat firemní výsledky. V průběhu to budou firmy jako nebo , ale největší vliv budou mít po závěru , Alphabet nebo .

Pro korunu začal dnešek dobře, ale její zisky se ukázaly jako přechodné. Domácí měna se nyní obchoduje nedaleko včerejších úrovní, kolem 24,63 za euro. Domácí zprávy zastupuje občasný komentář z ČNB, sledovat je však třeba i region. Dnes zasedá maďarská centrální banka. Podle nás by měla snížit sazby o 50 bps, ale prostor má větší. Trh tak bude číhat, jestli nepřijde překvapení jako nedávno v případě NBP. Případné výraznější uvolnění politiky by nejspíš odnesla i koruna.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:54 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6291 -0.0015 24.6398 24.5607 CZK/USD 23.1270 0.2145 23.1345 22.9815 HUF/EUR 381.0140 -0.2165 381.9902 379.4839 PLN/EUR 4.4605 -0.0889 4.4713 4.4394

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7834 -0.3108 7.8222 7.7766 JPY/EUR 159.2165 -0.2800 159.9395 159.0910 JPY/USD 149.5360 -0.0885 149.7020 149.3310

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8683 -0.3249 0.8714 0.8683 CHF/EUR 0.9494 -0.1798 0.9516 0.9493 NOK/EUR 11.8199 0.0965 11.8321 11.7747 SEK/EUR 11.7084 -0.0184 11.7179 11.6684 USD/EUR 1.0647 -0.1926 1.0694 1.0644

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5708 -0.4713 1.5793 1.5676 CAD/USD 1.3690 -0.0121 1.3699 1.3661