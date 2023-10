Pátek ve znamení výsledků a velkých rozdílů ve výkonnosti

Klíčový americký index S&P500 je nyní zhruba na včerejší hodnotě, ale pod povrchem probíhají místy velké změny oběma směry. Hlavním zdrojem volatility jsou přitom firemní výsledky. Díky nim si výrazné zisky připisuje či , naopak třeba a míří dolů.

Osobní výdaje Američanů za září překonaly odhady a doložily, že spotřebitel byl v třetím kvartále silným tahounem ekonomiky. Naproti tomu ale zaostávaly příjmy a smrskly se tak úspory. Polštář nadměrných úspor z kovidových programů se podle našich odhadů komplet vyfoukne na přelomu roku, což zhruba odpovídá i nedávné studii Fedu. Zároveň to zvedá riziko pro dynamiku ekonomiky ve 4Q. Vzhledem k tomu, že o ten se hraje nyní především, zatímco třetí kvartál už je za námi, považujeme celý report za lehce negativní. Není to však nic, na co by nyní investoři příliš reagovali.

Výnosy na dluhopisovém trhu se stabilizují. Eurodolar odpoledne nejprve zaváhal, ale pak se vyhoupl výš na 1,0575. Mezi hlavními akciovými trhy je v čele Nasdaq (+0,9 pct), na druhém konci potom Paříž (CAC40 -1,3 pct). Evropa se celkově nachází více či méně v červeném. Koruna zakončuje týden v klidu a posiluje mírně pod 24,65 za euro.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:49 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6438 -0.1106 24.6786 24.6255 CZK/USD 23.3180 -0.1777 23.4105 23.2605 HUF/EUR 382.3623 -0.1974 383.7521 382.1737 PLN/EUR 4.4644 0.1801 4.4805 4.4489

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7353 0.1127 7.7536 7.7101 JPY/EUR 158.2585 -0.3645 158.6650 157.9917 JPY/USD 149.6920 -0.4628 150.4130 149.6210

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8711 0.0356 0.8719 0.8696 CHF/EUR 0.9537 0.4577 0.9548 0.9488 NOK/EUR 11.8025 -0.2535 11.8488 11.7972 SEK/EUR 11.7890 0.0180 11.8326 11.7768 USD/EUR 1.0571 0.0843 1.0594 1.0535

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5753 -0.4096 1.5815 1.5704 CAD/USD 1.3858 0.2140 1.3865 1.3796