Techy tentokrát pomáhají. Pátek je převážně zelený s přispěním Amazonu

Po dalším červeném dni na Wall Street slibuje závěr týdne zlepšení. Futures naznačují růst v zámoří a evropské trhy si také už vedou lépe, když hlavní indexy kromě CAC40 mírně stoupají. Už včera vytvořil prostor pro zlepšení pokles dluhopisových výnosů, velkou měrou ale přispívají nové výsledky.

Jak už to bývá při tomto množství reportujících firem, výsledky jsou smíšené. Zklamaly Universal, nebo Rémy Cointreau, ale na sentiment má daleko větší vliv , kterému se naopak podařilo očekávání překonat. Podporu pak dodala také čísla Intelu.

V pátek už jsou na programu události, které mají jen omezený potenciál náladu na trzích opět pokazit. Vliv výsledků firem či by měl zůstat omezený na energetický sektor a ani od dalších si neslibujeme plošný dopad. Co se týče makrodat, vyjdou osobní příjmy a výdaje v USA. Výdaje by mohly vykázat solidní růst a dokreslit obrázek o kondici spotřebitele v třetím čtvrtletí. Otázkou jsou ale také příjmy a vývoj úspor, který naznačí udržitelnost nákupů i v posledním čtvrtletí roku. Také v případě těchto dat ovšem bývá dopad na obchodování omezený.

Eurodolar se dopoledne zvedá na 1,0560. Ropa včera nakonec klesla, ale dnes se vyhoupla zpět a Brent se obchoduje za 89 dolarů. Zlato se bez většího pohybu drží u 1990 USD. Koruna posílila už včera, načež další zisky nepřidává a k euru se obchoduje u 24,65.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:30 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6507 -0.0828 24.6786 24.6255 CZK/USD 23.3490 -0.0449 23.3655 23.3195 HUF/EUR 382.5405 -0.1509 383.3526 382.2026 PLN/EUR 4.4618 0.1209 4.4646 4.4489

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7257 -0.0119 7.7342 7.7196 JPY/EUR 158.4630 -0.2358 158.6650 158.4396 JPY/USD 150.0730 -0.2098 150.4130 150.0730

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8715 0.0781 0.8716 0.8702 CHF/EUR 0.9507 0.1390 0.9508 0.9488 NOK/EUR 11.8045 -0.2349 11.8432 11.8027 SEK/EUR 11.8010 0.1363 11.8057 11.7768 USD/EUR 1.0559 -0.0265 1.0570 1.0552

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5753 -0.4096 1.5815 1.5746 CAD/USD 1.3806 -0.1642 1.3831 1.3804